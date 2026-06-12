La inauguración de Shakira en el Mundial arrasó en audiencia y superó a Bad Bunny en el Super Bowl

Dos íconos de la música latina protagonizaron los mayores eventos deportivos del año. Sin embargo, la presentación de Shakira en la apertura del Mundial tuvo un alcance muy superior al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.
La diferencia entre los dos espectáculos refleja el alcance global que tiene la Copa del Mundo frente al principal evento deportivo de Estados Unidos. Según datos compartidos y confirmados por Polymarket FC, la ceremonia de apertura del Mundial 2026 reunió cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, fue seguido por 125 millones de personas.
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