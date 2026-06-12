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La inauguración de Shakira en el Mundial arrasó en audiencia y superó a Bad Bunny en el Super Bowl

Shakira y Bad Bunny fueron las caras de los dos espectáculos deportivos más vistos de 2026, pero la colombiana logró convocar una audiencia que dejó atrás la registrada por el artista puertorriqueño.

  • Shakira reunió una audiencia casi diez veces mayor que Bad Bunny entre el Mundial 2026 y el Super Bowl. Foto: Getty / AFP
    Shakira reunió una audiencia casi diez veces mayor que Bad Bunny entre el Mundial 2026 y el Super Bowl. Foto: Getty / AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Dos íconos de la música latina protagonizaron los mayores eventos deportivos del año. Sin embargo, la presentación de Shakira en la apertura del Mundial tuvo un alcance muy superior al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

La diferencia entre los dos espectáculos refleja el alcance global que tiene la Copa del Mundo frente al principal evento deportivo de Estados Unidos. Según datos compartidos y confirmados por Polymarket FC, la ceremonia de apertura del Mundial 2026 reunió cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, fue seguido por 125 millones de personas.

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La inauguración del torneo se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México y tuvo a Shakira como figura principal del espectáculo. La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, canción oficial de la Copa del Mundo, junto al artista nigeriano Burna Boy.

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De acuerdo con las cifras divulgadas, la audiencia del espectáculo de apertura equivale aproximadamente a una de cada siete personas en el planeta, una muestra de la capacidad de convocatoria que tiene el Mundial de fútbol en mercados de todos los continentes. En contraste, el Super Bowl LX registró una audiencia promedio de 125,6 millones de espectadores a través de televisión y plataformas digitales. El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny concentró cerca de 125 millones de televidentes.

¿Cuántos espectadores tuvo Bad Bunny en el Super Bowl LX?

La presentación del artista puertorriqueño también tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde acumuló alrededor de 4.000 millones de visualizaciones durante las primeras 24 horas posteriores al espectáculo.

A pesar de eso, las cifras difundidas por Polymarket FC muestran que la audiencia de la inauguración del Mundial 2026 fue cerca de diez veces superior a la registrada por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La masiva audiencia que siguió la inauguración del Mundial 2026 fue testigo de una apertura que rindió homenaje a la cultura mexicana, decenas de artistas ocuparon el terreno de juego con vestuarios inspirados en las tradiciones aztecas, después la cantante Lila Downs fue la encargada de dar la bienvenida oficial al mundo en español e inglés. La ceremonia reunió además a figuras de distintos ámbitos, entre ellas Salma Hayek Pinault, embajadora del torneo, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Ryan Castro.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántas personas vieron a Shakira en la inauguración del Mundial 2026?
Según cifras difundidas por Polymarket FC, la ceremonia inaugural alcanzó cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo.
¿Cuántos espectadores tuvo el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
El espectáculo de medio tiempo fue seguido por aproximadamente 125 millones de personas entre televisión y plataformas digitales.
¿Qué canción interpretó Shakira en el Mundial 2026?
La cantante colombiana presentó Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy.
¿Por qué el Mundial tiene más audiencia que el Super Bowl?
Porque la Copa del Mundo se transmite globalmente y atrae espectadores en prácticamente todos los continentes, mientras que el Super Bowl concentra la mayor parte de su audiencia en Estados Unidos.

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