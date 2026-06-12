La inauguración de Shakira en el Mundial arrasó en audiencia y superó a Bad Bunny en el Super Bowl

Dos íconos de la música latina protagonizaron los mayores eventos deportivos del año. Sin embargo, la presentación de Shakira en la apertura del Mundial tuvo un alcance muy superior al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. La diferencia entre los dos espectáculos refleja el alcance global que tiene la Copa del Mundo frente al principal evento deportivo de Estados Unidos. Según datos compartidos y confirmados por Polymarket FC, la ceremonia de apertura del Mundial 2026 reunió cerca de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, fue seguido por 125 millones de personas. Entérese: Video | Shakira se quedó bailando tras su show en el Mundial 2026 y se hizo viral

La inauguración del torneo se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México y tuvo a Shakira como figura principal del espectáculo. La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, canción oficial de la Copa del Mundo, junto al artista nigeriano Burna Boy. Conozca: “¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026 De acuerdo con las cifras divulgadas, la audiencia del espectáculo de apertura equivale aproximadamente a una de cada siete personas en el planeta, una muestra de la capacidad de convocatoria que tiene el Mundial de fútbol en mercados de todos los continentes. En contraste, el Super Bowl LX registró una audiencia promedio de 125,6 millones de espectadores a través de televisión y plataformas digitales. El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny concentró cerca de 125 millones de televidentes.

¿Cuántos espectadores tuvo Bad Bunny en el Super Bowl LX?

La presentación del artista puertorriqueño también tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde acumuló alrededor de 4.000 millones de visualizaciones durante las primeras 24 horas posteriores al espectáculo. A pesar de eso, las cifras difundidas por Polymarket FC muestran que la audiencia de la inauguración del Mundial 2026 fue cerca de diez veces superior a la registrada por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La masiva audiencia que siguió la inauguración del Mundial 2026 fue testigo de una apertura que rindió homenaje a la cultura mexicana, decenas de artistas ocuparon el terreno de juego con vestuarios inspirados en las tradiciones aztecas, después la cantante Lila Downs fue la encargada de dar la bienvenida oficial al mundo en español e inglés. La ceremonia reunió además a figuras de distintos ámbitos, entre ellas Salma Hayek Pinault, embajadora del torneo, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Ryan Castro.