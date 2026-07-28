MasterChef Celebrity 2026: Hugo Gómez fue el primer eliminado tras fallar con su arroz con leche

Hugo Gómez, actor colombiano de 78 años, se convirtió el domingo 26 de julio en el primer participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026. Su arroz con leche con brotes de cilantro no convenció al jurado y lo dejó fuera de la competencia tras un reto de eliminación en el que ocho participantes defendieron su permanencia con platos individuales en 60 minutos. La jornada arrancó con tensión. Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Hugo Gómez, Marta Restrepo y Luciano D’Alessandro vistieron el delantal negro después de no superar la prueba grupal ni obtener la salvación. Antes de comenzar, cada participante tuvo un espacio para expresar sus emociones y renovar energías ante la presión del momento.

La mayoría apostó por preparaciones saladas. Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez fueron los únicos en inclinarse por el mundo dulce: el actor venezolano presentó un tiramisú de café y el colombiano un arroz con leche, su versión de un clásico postre nacional. Del lado salado, Tavo Bernate se destacó de inmediato con tentáculos de pulpo con yuca negra pintada con tinta de calamar, propuesta que recibió elogios del jurado y le aseguró un lugar directo en el balcón. Víctor Tarazona, Marta Restrepo, Tuto Patiño y Lina Tejeiro también lograron salvarse, dejando la definición del eliminado entre Milena López, Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez.