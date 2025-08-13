Aumento en la lectura en Colombia: 72% de los adultos afirma tener el hábito

Pese a la invasión de las pantallas que ha afectado a la sociedad en los últimos años, los colombianos están leyendo más. En 2017, los colombianos que leían de forma habitual alcanzaban los 5.45 libros al año. En el último año, esta cifra aumentó a 6.91.

Le puede interesar: ¿Ya leyó alguno? Estos son los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2025

Ese es uno de los resultados que arrojó el más reciente estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros en Colombia, elaborado por la Cámara Colombiana del Libro con la firma Invamer. El estudio señala también que el 72% de los colombianos mayores de 18 años afirma tener el hábito de lectura, frente a un 28% que no lo tiene.

La lectura continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo intelectual, la formación del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanos informados, pese a los desafíos que impone el entorno digital. En 2025, las nuevas tecnologías han ampliado notablemente el acceso a la literatura, aunque también han modificado la calidad de la experiencia lectora, especialmente entre los más jóvenes.

En Colombia, las cifras de hábitos de lectura muestran un crecimiento importante, aunque persisten retos comparativos internacionales.