Grammy 2026: hora, dónde ver en Colombia y artistas confirmados para la ceremonia

La temporada de premios continúa y este domingo 1 de febrero será el turno de la música con la edición número 68 de los Premios Grammy, que se realizarán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. Conozca: Cuenta regresiva para los Grammys: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga los favoritos para hacer historia Considerados los galardones más importantes de la industria musical, los Grammy reúnen cada año a las principales figuras del pop, el rock, el urbano y otros géneros en una ceremonia que combina premiaciones y presentaciones en vivo.

En Colombia, la gala podrá verse en directo por el canal TNT y vía streaming a través de HBO Max. La transmisión comenzará a las 7:00 p.m. con un pre-show especial de una hora desde la alfombra roja, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, con entrevistas y detalles previos al evento. Siga leyendo: Beyoncé entró al club de los milmillonarios, ¿a cuánto asciende su fortuna? A las 8:00 p.m. iniciará la ceremonia principal, que nuevamente tendrá como anfitrión al comediante Trevor Noah, quien asume por sexta vez la conducción del espectáculo. Tras la emisión en vivo, el evento quedará disponible en HBO Max durante dos semanas. Entre las presentaciones confirmadas están Sabrina Carpenter, nominada en seis categorías; Justin Bieber, con cuatro nominaciones; Pharrell Williams; el dúo Clipse; las bandas Katseye y The Marías; y un segmento especial con los ocho aspirantes a Mejor Artista Nuevo, entre ellos Addison Rae, Leon Thomas y Lola Young