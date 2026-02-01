Hombre murió asesinado luego de que, al parecer, su esposa incendiaria su casa en La Milagrosa, Medellín

Una discusión entre dos esposos dentro dentro de una vivienda en el barrio La Milagrosa, de Medellín, terminó con el incendio de la propiedad donde ellos residían, con la gravedad de que el hombre estaba dentro de la vivienda, sufriendo quemaduras que le costaron la vida. Este fue uno de los cuatro casos de violencia intrafamiliar que acabaron con tres hombres y una mujer muertos en el Valle de Aburrá durante este fin de semana. El caso inicial ocurrió en la madrugada del pasado sábado 31 de enero en la carrera 32 con la calle 35A, en el barrio La Milagrosa, en el oriente de Medellín, cuando Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, sostuvo una discusión con su compañera sentimental, quien al parecer llegó en estado de embriaguez.

Según allegados de la víctima, “la mujer con la que vivía llegó borracha y esto provocó una discusión porque él no le quiso abrir la puerta. Ella salió de la casa, compró gasolina y le echó el combustible por la ventana y le prendió fuego, con él adentro”. Estas llamas provocaron que la casa se incendiara por completo, con Alexis adentro, situación que le provocó quemaduras de gravedad en todo su cuerpo. Como pudo, por sus propios medios este hombre salió de la vivienda y los vecinos, al ver lo ocurrido, lo trasladaron en un vehículo particular a la Clínica Sagrado Corazón, de Buenos Aires. Por sus lesiones, de segundo y tercer grado, los médicos de este centro asistencial lo remitieron al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde recibió atención en el pabellón de quemados hasta la madrugada de este domingo, cuando falleció por las lesiones sufridas. De la compañera sentimental de Alexis no se tiene rastro desde que se produjo el incendio y al ser señalada de haberlo ocasionado, las autoridades avanzan en su búsqueda para que responda por estos hechos. Entérese: A la cárcel una mujer por intentar matar a su suegra y maltratar a sus hijos en Medellín Alexis era padre de una niña de cinco años, quien no se encontraba en la propiedad al momento de la conflagración. Trabajaba como conductor de aplicación y como DJ en fiestas. Los familiares aseguraron que los ataques violentos en medio de las discusiones eran constantes y que, incluso, Alexis había recibido una puñalada en noviembre pasado, que llevó a que lo tuvieran que intervenir quirúrgicamente.

Por el asesinato de Dayro Aicardo Pérez García, de 39 años, las autoridades capturaron a Isabel Cristina Zapata Agudelo, de la misma edad. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA

Homicidio frente a su hijo

El crimen de Alexis fue uno de los tres en los que un hombre terminó muerto, al parecer, a manos de su compañera sentimental. El otro caso se registró sobre la medianoche del viernes en la vereda Ancón 1, de Copacabana, donde en medio de una discusión entre esposos se escuchó un disparo que acabó con el asesinato de Dayro Aicardo Pérez García, de 39 años. Todo comenzó cuando la pareja se encontraba consumiendo bebidas embriagantes y en medio de los malos tragos ambos comenzaron a discutir, subiendo el tono de los alegatos. Ocurrió mientras que el hijo de ambos, de 16 años, se encontraba en su habitación. La discusión se tornó tan violenta que el menor se levantó para intentar pararla, pero al asomarse “observa a su madre apuntando con un arma de fuego y en ese preciso momento le dispara”, según el informe policial de este crimen. Este impactó provocó al muerte instantánea de Dayro Aicardo y el hijo de la pareja llamó a la línea de emergencias 123 para que la Policía hiciera presencia en el lugar. Le puede interesar: Así fue como una madre participó en el asesinato de su hija de tres años en Medellín: la sentenciaron a 37 años de cárcel Cuando los uniformados llegaron, lo primero que vieron fue al menor lanzando el arma de fuego por la ventana y, según las investigaciones, lo habría hecho porque su progenitora tenía intenciones de atentar contra su vida. La mujer, identificada como Isabel Cristina Zapata Agudelo, de 39 años, fue capturada por las autoridades y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías para que responda por el asesinato de su compañero sentimental.

Pelea familiar dejó otro hombre muerto

Otra pelea intrafamiliar, al parecer ocasionada por el exceso de consumo de estupafacientes, dejó a Julián David León Sánchez, de 30 años, muerto y a dos mujeres lesionadas en el barrio Bomboná 2, en la comuna 9 (Buenos Aires), oriente de Medellín. De acuerdo con los dictámenes oficiales, sobre las 5:30 de la mañana de este domingo, se presentó un caso de agresión entre este hombre y su familia porque, al parecer, habría llegado en alto estado de exaltación. Luego de una fuerte discusión, ocurrió un ataque con arma blanca entre todos los implicados, que ocasionó la muerte de Julián David. La compañera sentimental y la hija fueron trasladadas a la Clínica Sagrado Corazón, de Medellín. La más delicada es la pareja del fallecido, puesto que recibió heridas en el cuello y en el pecho, mientras que la hija sufrió una lesión en la cabeza.

Mujer asesinada al negarse a seguir con la relación

Laura Camila Olaya Toro, de 26 años, llevaba dos días de haberse ido de su casa, según sus familiares, cansada de los maltratos físicos y psicológicos ocasionados por su pareja. Sin embargo, el llamado de su esposo para dialogar y establecer las condiciones de la separación la terminó llevando a la muerte. El asesinato de esta mujer ocurrió a las 9:15 de la noche del pasado sábado en el barrio La Honda, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, a donde la mujer había llegado para conciliar con el hombre con el que vivió durante 13 años y tuvo dos hijos. Pero la insistencia del hombre porque continuaran con el vínculo y la sostenida negativa de la mujer por hacerlo habría llevado al hombre a tomar un cuchillo de la cocina y propinarle una lesión en el cuello, la cual provocó la muerte de esta empleada doméstica.