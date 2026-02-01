Hombre murió asesinado luego de que, al parecer, su esposa incendiaria su casa en La Milagrosa, Medellín

Una discusión entre dos esposos dentro dentro de una vivienda en el barrio La Milagrosa, de Medellín, terminó con el incendio de la propiedad donde ellos residían, con la gravedad de que el hombre estaba dentro de la vivienda, sufriendo quemaduras que le costaron la vida.
Este fue uno de los cuatro casos de violencia intrafamiliar que acabaron con tres hombres y una mujer muertos en el Valle de Aburrá durante este fin de semana.
El caso inicial ocurrió en la madrugada del pasado sábado 31 de enero en la carrera 32 con la calle 35A, en el barrio La Milagrosa, en el oriente de Medellín, cuando Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, sostuvo una discusión con su compañera sentimental, quien al parecer llegó en estado de embriaguez.