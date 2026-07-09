El tiempo corre en contra de los glaciares colombianos. Según información de Cumbres Blancas, una organización ambientalista fundada en 2019 por Marcela Fernández, en menos de treinta años los glaciares habrán desaparecido de la geografía nacional. De ahí que varios colectivos dentro y fuera de Colombia realicen actividades de educación ambiental con el objetivo de revertir esa dinámica de extinción.

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Glacier Nation Global Challenge 2026 es precisamente uno de esos proyectos. Organizado por Fernández, el evento traerá a Colombia en septiembre a 17 participantes internacionales y un representante colombiano que conocerán el contexto del país para convertirse en líderes en la protección de los glaciares y los ecosistemas de alta montaña. Los visitantes, provenientes de países que aún conservan glaciares, participarán en una experiencia inmersiva de 15 días que incluirá expediciones, encuentros con científicos, comunidades locales y procesos de restauración ecológica.

Antes del viaje, los aspirantes deberán realizar una serie de actividades en sus territorios para promover la protección de los glaciares, generar contenido de divulgación, acercarse a científicos y movilizar acciones comunitarias. Los países cuyos participantes obtengan mejores resultados en estos retos serán los que finalmente hagan parte de la experiencia en Colombia.

Durante su estancia, los participantes recorrerán glaciares tropicales y páramos, conocerán proyectos de restauración ambiental y compartirán experiencias con investigadores, expertos y comunidades vinculadas a la conservación de los ecosistemas de alta montaña. Al finalizar el programa, continuarán integrando una red internacional para impulsar iniciativas ambientales en sus respectivos países.