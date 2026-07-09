Trump negó haber frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela: “No le dije que no”

En medio de la incertidumbre sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impedido que María Corina Machado regresara a Venezuela tras los terremotos que devastaron al país, se conoció un audio en el que le preguntaron al mandatario si había frustrado ese viaje. Trump lo negó: “No le dije que no volviera”.
Estas versiones cruzadas empezaron a divulgarse tras la publicación de un video de Machado en el que aseguró que intentó ingresar al país en dos ocasiones, pero que en ambas se lo impidió el régimen. Uno de esos intentos fue por vía aérea; sin embargo, el gobierno decidió cerrar el espacio aéreo para imposibilitar su llegada.
“Oh, no, no, no, no, no”, respondió inicialmente ante la pregunta el mandatario de Estados Unidos. Y agregó: “No, ella es maravillosa, es una persona maravillosa”, respondió el mandatario estadounidense al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras participar en la cumbre de la OTAN en Turquía.
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