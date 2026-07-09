Trump negó haber frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela: “No le dije que no”

En medio de la incertidumbre sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impedido que María Corina Machado regresara a Venezuela tras los terremotos que devastaron al país, se conoció un audio en el que le preguntaron al mandatario si había frustrado ese viaje. Trump lo negó: “No le dije que no volviera”. Estas versiones cruzadas empezaron a divulgarse tras la publicación de un video de Machado en el que aseguró que intentó ingresar al país en dos ocasiones, pero que en ambas se lo impidió el régimen. Uno de esos intentos fue por vía aérea; sin embargo, el gobierno decidió cerrar el espacio aéreo para imposibilitar su llegada. “Oh, no, no, no, no, no”, respondió inicialmente ante la pregunta el mandatario de Estados Unidos. Y agregó: “No, ella es maravillosa, es una persona maravillosa”, respondió el mandatario estadounidense al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras participar en la cumbre de la OTAN en Turquía. Conozca: #TodosPorVenezuela, los medios más importantes del país nos unimos por nuestro país hermano

Cuando se le insistió sobre si Machado había o no regresado al país y sobre los reportes que aseguraban que él le había pedido no hacerlo, el mandatario fue enfático: “No le dije que no volviera. Creo que es una buena pregunta”.

Además, como es costumbre, Trump también se refirió al hecho de que Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz, y utilizó ese punto para descartar cualquier tipo de rechazo hacia ella: “Ella me dio el premio Nobel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo odiarla?”. Las declaraciones surgieron después de que se conocieran versiones sobre el intento de Machado de regresar a su país como un acto de “oportunismo” y que podría generar un movimiento civil en contra del régimen.

Según el reporte, altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron incomodidad por los intentos de la dirigente opositora de regresar al país durante la crisis, al considerar que estas acciones generaron “drama innecesario” dentro del Departamento de Estado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Lo cierto es que en estos momentos la administración estadounidense le ha dado el respaldo total a la presidente interina y sucesora del régimen chavista, Delcy Rodríguez. Hasta el momento, el proceso de “transición política” parece haber quedado en una pausa.

Los conflictos que dice haber resuelto

Más allá de sus declaraciones sobre Machado, Trump aprovechó la intervención para reiterar que, a su juicio, ha logrado poner fin a ocho guerras durante su gestión, entre ellas la disputa entre Azerbaiyán y sus vecinos, el conflicto entre República Democrática del Congo y Ruanda —que, según dijo, se prolongó durante 14 años y dejó cerca de 15 millones de víctimas— y la escalada militar entre India y Pakistán.

Sobre este último caso, el mandatario recordó que, tras un fin de semana de combates en los que fueron derribados once aviones y que, según su versión, estuvo a punto de derivar en un conflicto nuclear, el primer ministro paquistaní le atribuyó haber evitado la pérdida de entre 30 y 50 millones de vidas. Lea también: #TodosPorVenezuela, los medios más importantes del país nos unimos por nuestro país hermano

Bloque de preguntas y respuestas: