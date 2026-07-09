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“Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”: Jaminton Campaz, tras ser amenazado en redes por la eliminación de Colombia

El delantero ha recibido el respaldo de sus compañeros de equipo y de Selección como Ángel Di María y Juan Fernando Quintero, entre otros.

  • El delantero Jaminton Campaz debutó con Colombia en el Mundial de Norteamérica, marcó gol, y jugó, llegando como alternativa desde el banco en tres compromisos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El delantero Jaminton Campaz debutó con Colombia en el Mundial de Norteamérica, marcó gol, y jugó, llegando como alternativa desde el banco en tres compromisos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El delantero Jaminton Campaz cumplió el sueño de estar en un Mundial, jugar y marcar gol, pero también vivió momentos amargos, tras errar un gol y fallar el lanzamiento en la serie de penales ante Suiza, en la eliminación de Colombia del Mundial de Norteamérica.

Pero a la tristeza por la eliminación, el jugador le ha sumado el miedo y la angustia, pues tras esas fallas ha recibido amenazas no solo para él sino para su familia, algo que merece el repudió de todos.

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Campaz escribió un emotivo mensaje en sus redes y también rechazó las amenazas que ha recibido. Además, resaltó que es quien más triste está, pues tanto él como sus compañeros soñaban con avanzar más en el Mundial de Norteamérica.

Al final del mensaje, Campaz expresó que “mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

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De igual forma, sostuvo que “a todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”.

Finalmente, reconoció que “el fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”.

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Colombia terminó invicta con tres triunfos y dos empates, cinco goles marcados y uno solo recibido. Fue la tercera vez en la historia en la que llegó hasta octavos de final; antes lo había logrado en Italia 1990 y Rusia 2018.

Jaminton ha tenido el respaldo de sus compañeros

En sus redes compañeros de Campaz como Ángel Di María y Juan Fernando Quintero le respondieron el emotivo mensaje, respaldándolo y acompañándolo por lo que está pasando, tras la eliminación.

Di María le escribió: “Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te fa revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un Mundial con tu país. Te quiero mucho bichinnnn”.

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Quintero por su lado, escribió: “Vamo arriba mi negro, te amo, y te voy a extrañar”.

Otro personaje de la farándula nacional, el cantante Santiago Cruz, hincha del Tolima, donde Campaz fue brillante, le escribió: “Bicho, yo sé que hace más ruido el odio y la mala energía, pero somos muchos los que seguimos teniendo el respeto como bandera. Abrazo enorme en este momento, hermano. Frente en alto y para adelante con toda, papá”.

Carlos Darwin Quintero, quien fue su compañero en el Tolima, también le dejó un mensaje. “Vamos, menor, Dios tiene todo bajo control; se vio la entrega y el esfuerzo de todo un equipo representando al país, no tenemos nada que reprocharles, gracias por su entrega y vendrán tiempos mejores”.

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