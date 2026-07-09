La pelea entre Cambio Radical y Petro por las deudas de Nueva EPS que suman $22 billones

Luego de que la entidad entregara a la Superintendencia de Salud sus estados financieros de 2023 y 2024, que revelan deudas superiores a $22 billones y un patrimonio negativo de $10,6 billones, el presidente Gustavo Petro aseguró que la mitad de ese pasivo corresponde al Estado y responsabilizó a la familia Vargas Lleras por el deterioro de la entidad. Esto pese a que hoy esa EPS es administrada por el Gobierno.
Los documentos también reportan facturas pendientes de auditoría y obligaciones sin depurar: un complejo panorama financiero que atraviesa la EPS con más afiliados del país.
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A partir de esas cifras, Petro sostuvo que aproximadamente $11 billones de la deuda corresponden a obligaciones del Estado, por lo que pidió al ministro de Hacienda reconocer ese monto como deuda pública nacional. Luego, atribuyó buena parte del déficit a la junta directiva de la Nueva EPS, de la que hizo parte Enrique Vargas Lleras, copresidente de Cambio Radical.
El presidente reconoció que esa decisión incrementaría la deuda pública. Y aseguró que esos recursos deberían destinarse prioritariamente al pago de deudas con hospitales públicos, medicamentos y trabajadores de la salud.