Los ricos cada vez más ricos: número récord de nuevos millonarios en el mundo en 2025

El patrimonio de los hogares registró un fuerte aumento en 2025, con un número “récord” de “nuevos millonarios” a nivel mundial, según un estudio del banco suizo UBS publicado este martes.

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El año pasado cerca de un millón de personas en el mundo, el equivalente a 2.600 personas al día, vieron cómo el valor de su patrimonio alcanzaba el millón de dólares, sumando sus activos financieros e inmobiliarios, según las estimaciones del gigante suizo de la gestión patrimonial.

Estados Unidos concentró cerca de la mitad de estos nuevos millonarios, con más de 440.000 personas adicionales, seguido de China continental, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.

Cada año UBS publica su Global Wealth Report, un informe que analiza la evolución del patrimonio de los hogares en todo el mundo.