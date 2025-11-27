¿Estamos Inflamad@s? Un nuevo libro y un reto de 21 días para desinflamar el cuerpo y reconocer sus señales ocultas

Durante años, la palabra “inflamación” se instaló en el lenguaje cotidiano sin demasiada claridad. Se usa para nombrar una incomodidad pasajera, un malestar difuso o un síntoma fastidioso después de comer. Pór eso en ¿Estás inflamad@?, la médica Pilar Restrepo parte justamente de ese equívoco para mostrar que la inflamación crónica —silenciosa, baja, persistente— no es un detalle, sino un proceso que puede atravesar todo el organismo sin anunciarse de manera evidente, pues el cuerpo no opera por partes aisladas y esta afección se alimenta de varios frentes a la vez: del sueño que se altera, del movimiento que falta, del estrés sostenido, de la salud intestinal y de la carga tóxica del entorno. En ese sentido, su propuesta no se queda en la explicación biológica; la convierte en un plan de 21 días con recetarios, listas y un diario de reintroducción que ayudan a leer el propio cuerpo con mayor precisión y a tomar decisiones informadas sobre el bienestar.
Para entender mejor este enfoque, EL COLOMBIANO conversó con ella sobre el método.
Su libro diferencia de manera tajante la inflamación aguda de la inflamación crónica, a la que considera raíz de muchas enfermedades actuales. ¿Cuál es el mayor malentendido que tienen hoy los pacientes sobre lo que realmente significa estar “inflamado”?
“Para muchas personas ‘estar inflamado’ es simplemente tener la barriga inflada o que cierta comida les cayó mal. Ese es el error más común. La inflamación aguda es totalmente distinta a la inflamación crónica. La aguda aparece en un lugar específico y cumple una función clara, como cuando nos golpeamos o nos enfermamos. La inflamación crónica, en cambio, es una inflamación silenciosa, de bajo grado, que permanece en el tiempo y está asociada a enfermedades como la hipertensión, la diabetes o algunos tipos de cáncer. En muchos casos no podemos identificarla fácilmente porque no siempre se manifiesta con síntomas digestivos. Ese es el malentendido central: creer que la inflamación se ve o se siente siempre, cuando puede estar instalada sin darnos cuenta”.
Usted insiste en que la inflamación no depende únicamente de lo que comemos. ¿Cuál de los detonantes menos evidentes —estrés, sueño, sedentarismo, contaminantes— es el que más está pasando desapercibido en la vida cotidiana?
“Uno de los factores más importantes —y menos reconocidos— es el sedentarismo, la falta de movimiento. Si yo organizara los detonantes en orden de relevancia, pondría primero el sueño, luego el movimiento, después la alimentación y, finalmente, las cargas tóxicas. Estas últimas vienen desde los alimentos hasta los tóxicos ambientales. Pero el sedentarismo es el más preocupante porque se ha vuelto completamente normal en las ciudades: pasamos todo el día sentados y creemos que una hora de ejercicio compensa las otras doce de inmovilidad. Ese es uno de los grandes errores y uno de los detonantes más ignorados de inflamación crónica”.