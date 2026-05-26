Escándalo familiar salpica a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama tras denuncias por amenazas y disputa de un predio en Santa Marta

El exfutbolista Carlos Alberto ‘el Pibe’ Valderrama Palacio y su esposa, Elvira Isabel Redondo Guarnizo, quedaron en el centro de una disputa familiar y judicial en Santa Marta luego de que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, hermano de la esposa del exdeportista, difundiera un video en redes sociales en el que los acusa de presuntas amenazas, intimidaciones y un supuesto desalojo irregular en un predio del barrio Aeromar.

Los hechos, que según el denunciante comenzaron en abril de 2026, derivaron en pronunciamientos públicos y en la exposición de procesos que actualmente cursan ante la Fiscalía General de la Nación.

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La controversia se hizo pública tras la circulación de una grabación en la que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo afirmó que personas armadas habrían llegado hasta la vivienda de su hija para exigir el abandono del lote donde asegura haber vivido durante 16 años, en inmediaciones del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Según su versión, el episodio ocurrió el 14 de abril de 2026. En el video, el ciudadano declaró: “El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer”.

Redondo Guarnizo sostuvo además que interpuso una denuncia formal el 15 de abril y que posteriormente regresó al lugar acompañado por la Policía, momento en el que encontró la estructura demolida y reportó la desaparición de pertenencias. También señaló que decidió hacer pública la situación por temor a posibles afectaciones contra él y su familia.

El denunciante manifestó en la grabación que enfrenta problemas de salud y se identificó como paciente renal crónico y oncológico.