En video | Desfile de Victoria’s Secret: así deslumbraron Valentina Castro y Karol G en la pasarela

La modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, Nariño, deslumbró y se robó los reflectores en el esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Su presencia reafirma el talento colombiano en escenarios internacionales de alto perfil, al compartir pasarela con algunas de las figuras más reconocidas del modelaje. Este 15 de octubre, el icónico desfile volvió a celebrarse —por segundo año consecutivo tras seis años de pausa— con una propuesta renovada que mezcla espectáculo, narrativa y diversidad. El evento, transmitido en vivo desde las 6 p. m. (hora Colombia) en múltiples plataformas, reúne a nombres icónicos de la moda como Gigi Hadid, Barbara Palvin, Stella Maxwell, Adriana Lima y Candice Swanepoel, junto a rostros emergentes que representan la diversidad del modelaje contemporáneo. Entre las sorpresas más comentadas está la participación de la estrella de la WNBA Angel Reese, quien se convierte en la primera atleta profesional en portar las emblemáticas alas de la marca, y de la gimnasta olímpica Suni Lee, símbolo de disciplina y poder femenino, así como la modelo colombiana Castro, quien hizo su debut en la pasarela.

Las artistas que cantaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El desfile no solo brilla por la moda: la música también juega un papel central. La legendaria Missy Elliott lideró las presentaciones en vivo, acompañada por el grupo surcoreano TWICE, la cantante pop Madison Beer y Karol G, quien llevó el ritmo latino a uno de los escenarios más influyentes de la industria. Su actuación marca un momento destacado para la representación artística de Colombia en un evento global de esta magnitud. Amplíe la noticia: De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show Previo a la pasarela, Zanna Rassi y el estilista de celebridades Law Roach condujeron el pre-show en la alfombra rosa, preparando el ambiente para una noche que combina glamour, espectáculo y narrativa. Y es que el director creativo ejecutivo Adam Selman —conocido por su trabajo junto a Rihanna en Savage x Fenty— ha ideado una estructura que transforma la tradicional sucesión de segmentos en un relato visual que viaja “del día a la noche”.