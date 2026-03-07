En el 8M, tres historias de mujeres que trabajan por el bienestar de todos

Una de las historias más antiguas de la Biblia es la del apocalipsis que cae sobre Sodoma y Gomorra. Muchos estudiosos han reparado en algo: antes de la llegada de los ángeles de la destrucción, Dios habla con Abraham sobre sus planes. El patriarca sostiene una suerte de negociación, en la que le dice al dios hebreo que incluso en los sitios más oscuros hay justos que en silencio trabajan para que el mundo no se salga completamente de control. Precisamente en ese matiz han insistido los exégetas que han puesto la lupa en la escena. Y es ese elemento por el que queremos traer a colación el pasaje bíblico durante la conmemoración internacional del día de la mujer.
Basta echarle un vistazo a la historia para darse cuenta de que las mujeres son el sustento de los tejidos comunitarios. Pensemos en otra mitología. Mientras Ulises y sus camaradas hacían la guerra de Troya, Penélope y las demás reinas sostenían la vida cotidiana en sus respectivos países. Tanto el mito bíblico como el homérico nos recuerdan algo que las tres historias que hoy contamos refuerzan: sin esas justas que sacan adelante hogares cuando los esposos han huido, sin esas madres que enseñan las primeras palabras a las nuevas generaciones, sin esas lideresas que luchan contra el techo de cristal y los miles de micromachismos, el mundo caería en espirales de violencia y desorden.
En fechas recientes, voces de hombres y de mujeres han cuestionado la pertinencia de tener un día en el calendario para festejar el aporte de las mujeres a la sociedad. Por supuesto, sin ellas (nosotras) el planeta sería una tierra baldía. Tal vez por el simple hecho que fechas como esta obligan a todos a dirigir la mirada sobre asuntos que de tan cotidianos se nos pasan por alto. Pensemos que días de ese tipo permiten que los reflectores se dirijan a la labor comunitaria de Ada, una cantante de Itagüí que ha puesto su talento a favor de causas de empoderamiento femenino. También, en jornadas así, resaltamos la idea de Chechy Murillo de darle un sentido más amplio a la moda. El día de la mujer nos recuerda la trayectoría investigativa de la profesora Gloria Inés Sánchez, toda un autoridad internacional en el estudio del Virus del Papiloma Humano.
Sin duda, estas historias deben ser parte de la conversación social durante todo el año. Entretanto la sociedad lo asimila y lo pone en práctica, el 8 de marzo es un recordatorio de las luchas de las mujeres por acceder al mundo laboral y por abrirse camino en la política, la cultura, la ciencia y el arte.
Estas historias no son únicas. En cada municipio, barrio, cuadra, familia hay una mujer –varias– que hacen que las cosas no se descarrilen para siempre.