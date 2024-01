Hace unos cuantos meses James Rodríguez presentó Arrogante, un lujoso restaurante de su propiedad ubicado en el norte de Bogotá.

Y hace apenas unos días, la presentadora Mary Méndez de La red, un programa de chismes emitido por Caracol Televisión, dijo que el negocio del futbolista, que en este momento se encuentra en Brasil preparando el inicio de la nueva temporada del São Paulo, no ha andado para nada bien.

“Le están proponiendo a James nuevos negocios. Acuérdense que James, al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula, que quebró con su restaurante acá en Bogotá. Así que mejor que invierta mejor su platica”, fueron sus palabras.

Un comentario a lo que el también presentador Frank Solano, respondió: “Anda. Es que mejor zapatero a tus zapatos y futbolista a tus guayos. El que tiene tienda, que la atienda y si no, que la venda. Uno no se puede diversificar tanto. Uno se tiene que concentrar, porque una de las diferencias de la especie humana con el resto de las especies es la capacidad de concentrarnos y de lograr un objetivo. La concentración sería mi deseo para James. Lo admiro profundamente y sé que no se cae sino el que está arriba. ¡Él es como un ave fénix!”.