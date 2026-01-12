Ya hay nueva fecha para el concierto pospuesto de My Chemical Romance en Colombia

“Debido a razones ajenas a My Chemical Romance, los promotores o Vive Claro, hemos tomado la decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia”.

Así fue el inicio del comunicado de la banda estadounidense que tenía planeado presentarse en el Vive Claro de Bogotá el próximo 22 de enero.

“La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026. La presentación de The Hives, así como los horarios se mantendrán sin cambios. Las demás fechas de Suramérica, así como los conciertos en Ciudad de México se mantendrán según lo previsto”, continúa el comunicado emitido por la banda a través de las redes sociales.