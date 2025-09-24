Dua Lipa desmiente a medios de comunicación: no despidió a su agente por apoyar a Palestina

La cantante británica Dua Lipa tuvo que salir públicamente a desmentir un informe publicado por varios medios de comunicación que copiaron al diario británico Daily Mail, que aseguraba que había despedido a uno de sus agentes tras una polémica vinculada al festival Glastonbury y razones políticas.
Ese medio afirmó días atrás que la artista rompió su relación con David Levy, uno de los agentes que participó en sus inicios, después de que este firmara una carta en la que se pedía a la organización del festival que excluyera a la banda irlandesa Kneecap por su postura a favor de Palestina.