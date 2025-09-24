Dua Lipa desmiente a medios de comunicación: no despidió a su agente por apoyar a Palestina

La cantante británica Dua Lipa tuvo que salir públicamente a desmentir un informe publicado por varios medios de comunicación que copiaron al diario británico Daily Mail, que aseguraba que había despedido a uno de sus agentes tras una polémica vinculada al festival Glastonbury y razones políticas. Ese medio afirmó días atrás que la artista rompió su relación con David Levy, uno de los agentes que participó en sus inicios, después de que este firmara una carta en la que se pedía a la organización del festival que excluyera a la banda irlandesa Kneecap por su postura a favor de Palestina.

La noticia se propagó con rapidez, pero tanto la propia cantante como su agencia de talentos WME la calificaron de “rotundamente falsa”. En una declaración enviada a la prensa, WME aclaró que Levy no trabaja con Dua Lipa desde hace tiempo y que no existe ningún despido reciente.

“No apruebo las acciones de Levy”

“Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante”, dijo la artista en su Instagram.

Dua Lipa, que ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a Palestina y su llamado a un alto al fuego en Gaza, utilizó sus redes sociales para responder directamente a lo publicado. En una historia de Instagram publicada el martes, criticó tanto el papel de Levy en el caso como la manera en que la noticia fue presentada por el Daily Mail: “No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice la verdad”, escribió la intérprete de Houdini. Pero también subrayó que el verdadero problema fue la forma en que la prensa abordó el asunto: “No solo era una noticia completamente falsa, sino que el lenguaje utilizado por el Daily Mail ha sido deliberadamente provocador, elaborado únicamente para atraer clics, claramente diseñado para alimentar la división en línea”.

La artista cerró su mensaje con una frase que refleja su postura política: “Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante”.

WME aclara la relación con David Levy