Las dietas exprés podrían poner en riesgo su salud, según los especialistas, ¿por qué?

También conocidas como dietas rápidas, estos planes suelen popularizarse a inicio de año por su promesa de resultados fáciles y rápidos.

  Además de ser un riesgo para la salud física, las dietas exprés pueden afectar la salud mental conviertiéndose en detonantes de trastornos de la conducta alimenticia. FOTO Camilo Suárez
    Además de ser un riesgo para la salud física, las dietas exprés pueden afectar la salud mental conviertiéndose en detonantes de trastornos de la conducta alimenticia. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
05 de enero de 2026
bookmark

En temas de alimentación, para muchos diciembre es un mes de excesos. Por eso, con la llegada del Año Nuevo y la tradición de plantearse metas y objetivos para los siguientes doce meses, bajar de peso se convierte en uno de los propósitos más frecuentes entre familiares y amigos.

Lea: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026

Y si bien este objetivo puede traer beneficios para el bienestar físico y mental, es importante ser cuidadosos con la forma en que se busca perder esos kilos de más. En la prisa por lograr resultados rápidos aparecen las dietas exprés, métodos de alimentación que se caracterizan por ser restrictivos y por prometer pérdidas de peso en pocas semanas e incluso en días.

A pesar de los resultados que prometen, este tipo de regímenes alimenticios no es recomendado por expertos, quienes a la par advierten sobre las posibles consecuencias que pueden traer para la salud.

Nicolás Romero, coach nutricional y fundador de Mitho Wellness, explica que uno de los peligros de estas dietas proviene de los desequilibrios nutricionales que tienen, al prohibir el consumo de ciertos alimentos o incentivar en exceso el de otros. Al mismo tiempo, este punto también sirve para explicar por qué estos planes no suelen tener efectos duraderos a largo plazo.

“Es importante hacer un plan nutricional que vaya más allá del déficit calórico y se enfoque más en la calidad de los alimentos, sus nutrientes y sus diferentes efectos en el organismo”, explica Romero.

Son muchas las cantidades de dietas exprés que puede uno encontrar en buscadores y en redes sociales. Con la promesa de bajar hasta seis kilos en cuatro semanas o más de medio kilo en siete días, sugieren comer pocos carbohidratos como avena, arroz o pan; pocas grasas –ya sean saludables–-; y, en algunos casos, hasta poca proteína, todo con el fin de ingerir la menor cantidad de calorías posibles.

Sin embargo, Romero señala que, si bien en los planes de pérdida de peso el control calórico es importante, este no debería ser el factor central. “La comida es más que calorías, tanto así que dependiendo de lo que comamos, nuestras hormonas reaccionan diferente y nuestro intestino las absorbe diferente. 100 calorías de carne de res, no es lo mismo que 100 calorías de leche condensada”, asegura y, a su vez, recomienda que mantener un equilibrio y no eliminar sin apoyo profesional ningún macronutriente de la alimentación diaria.

Por otra parte, una pregunta frecuente frente a este tipo de regímenes es por qué sus resultados no suelen mantenerse en el tiempo. Esto se explica porque estos planes, por lo general, ofrecen solo una modificación temporal de la forma de comer y, al no estar acompañados por un profesional, no educan sobre cómo funciona la nutrición ni están enfocados en las necesidades de cada persona.

Por eso, la recomendación que ofrecen los expertos para iniciar un proceso de pérdida de peso es acudir a un profesional que pueda recomendar las mejores alternativas basadas en evidencia.

