¿No sabe para dónde irse este puente?: Experto recomienda esta tres joyas colombianas

Con la llegada de la temporada de puentes festivos en Colombia, muchos ciudadanos miran el mapa o las redes sociales en busca de un destino que les ofrezca experiencias agradables y buenos recuerdos. El periodista Alex Vera, con más de veinte años en la reportería de turismo, habló con EL COLOMBIANO sobre tres lugares nacionales que a pesar de no estar entre los más visitados conservan la magia de la naturaleza, la biodiversidad y la cultura local. Se trata de Guainía, la cuenca del río Anchicayá, en Valle del Cauca, y la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés.

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Vera, director del programa Turistéate, destacó que estos lugares conservan buena parte de su riqueza natural y cultural, alejados del turismo masivo.

El primero de los destinos es Guainía, departamento ubicado en el extremo oriental de Colombia y conocido con el sugestivo nombre de la “tierra de muchas aguas”. Según explicó, se trata de uno de los territorios más aislados del país: el acceso se realiza principalmente por vía aérea desde Bogotá y los desplazamientos internos dependen en gran medida de los ríos.

Entre los principales atractivos de la región se encuentran los cerros de Mavecure, tres formaciones rocosas de origen milenario que emergen en medio de la selva amazónica. El ascenso a uno de estos cerros permite observar un amplio panorama de la región y conocer de cerca la relación de las comunidades indígenas con el territorio. Vera señaló que el recorrido está organizado por las comunidades locales, que además actúan como guías para los visitantes.

La segunda recomendación es la cuenca del río Anchicayá, ubicada en las montañas del occidente del Valle del Cauca. El acceso se realiza desde Cali por la vía que conduce al corregimiento de El Queremal. Allí se encuentra una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, especialmente reconocida por la variedad de aves que alberga.