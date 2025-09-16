Familia demanda a Roblox por el suicidio de su hijo de 15 años; esto fue lo que pasó

Una familia estadounidense demandó a Roblox y Discord por el papel que consideran que han tenido en la muerte de su hijo Ethan Dallas de 15 años, que se suicidó en abril del año pasado tras ser víctima de un depredador sexual.

Le puede interesar: Alerta por suicidios en Colombia: 1.352 muertes este año, con Medellín, Bogotá y Cali a la cabez

Roblox es una plataforma que permite tanto jugar en línea como crear videojuegos en ella y está diseñada para usuarios de todas las edades, incluidos menores de 13 años. Se trata de un metaverso donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz a través de los canales propios de la plataforma.

Uno de los jugadores era Ethan, un adolescente de 15 años que jugaba en Roblox desde 2015 y que en abril de 2024 tomó la decisión de quitarse la vida, debido a las secuelas que le había dejado su interacción con Nate, un supuesto menor con el que entabló amistad que resultó ser un adulto de 37 años, como informan en The New York Times.

Nate, que en realidad se llamaba Timothy, ya había sido arrestado en 2021 con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores. Después de enseñarle a quitar los controles parentales y comenzar a hablar de temas sexuales, movieron sus conversaciones a Discord, donde le pidió a Ethan fotografías explícitas.