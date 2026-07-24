La Velada del Año 2026: cómo ver desde Colombia las peleas y el show de Juanes

Este sábado se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos. Este streaming, que se ha convertido en uno de los eventos digitales más esperados del año, combina combates de boxeo amateur con presentaciones musicales.

Lea: MrBeast se casó con Thea Booysen: así fue la boda íntima de una semana en el Caribe

Al igual que en la edición anterior, las peleas y los shows musicales se realizarán en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. Desde allí, el evento será transmitido por diferentes plataformas para los millones de seguidores de los creadores de contenido participantes.

La Velada del Año 2026 está programada para comenzar el 25 de julio a las 7:00 p. m. (hora de España), lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia. Se espera que tanto los combates como los conciertos se extiendan durante aproximadamente ocho horas.