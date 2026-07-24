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Video | Así operaba Melissa Fierro, la sicaria de 18 años más temida de Girardot

La joven de 18 años fue capturada en medio de un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Era conocida como una de las sicarias más temidas de la zona.

  • La historia de Melissa Fierro, la joven señalada de cometer ataques armados en Girardot. FOTOS: Policía Nacional - captura de video
    La historia de Melissa Fierro, la joven señalada de cometer ataques armados en Girardot. FOTOS: Policía Nacional - captura de video
El Colombiano
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hace 7 horas
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Alias Melissa Fierro vestía ropa ancha para evitar que se reconociera su figura, pues esta era una forma de ocultar su identidad. También aparecía de manera sorpresiva durante los tiroteos contra sus víctimas. Ella era quien portaba el arma y realizaba las labores de sicariato, pues se le atribuía tener una buena puntería tras haber sido instruida por el grupo delincuencial ‘Solo Valle’.

El 24 de diciembre de 2025 ocurrió un tiroteo en el barrio Vivisol, ubicado en Girardot, Cundinamarca. En ese lugar, dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas.

En contexto: Cayó alias Melissa Fierro, la sicaria de 18 años que impartía terror en Girardot

A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a seguir la pista de esta mujer de 18 años, quien, según las investigaciones, ya habría participado en otros cuatro hechos delictivos en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes.

“Melissa” ingresó muy joven al grupo ‘Solo Valle’, pero con el paso del tiempo fue escalando dentro de la organización, ejecutando presuntamente ataques armados y realizando ajustes de cuentas, hasta convertirse en una de las principales dinamizadoras de hechos violentos en esta zona de Cundinamarca.

Lea también: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana

Desde entonces, comenzaron a circular en redes sociales algunos videos que mostrarían la forma “profesional” en la que esta joven presuntamente ejecutaba sus crímenes. Fue por esta razón que las autoridades iniciaron la persecución en su contra hasta lograr su captura.

En uno de ellos se observa a la mujer usando un saco blanco, una sudadera negra y un casco de motocicleta. En la escena, corre detrás de un hombre, quien se percata de su presencia al mismo tiempo que es apuntado con un arma. La sicaria habría ejecutado el ataque y posteriormente escapó corriendo con rumbo desconocido.

Alias Melisa Fierro fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le imputaron los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Luego fue trasladada a un centro carcelario bajo medida de aseguramiento mientras avanza su proceso judicial y se intenta establecer si participó en otros hechos violentos con el grupo delicuencial ‘Solo Valle’.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es alias Melissa Fierro y por qué era buscada por las autoridades?
Alias Melissa Fierro es una joven de 18 años señalada por las autoridades de presuntamente participar en varios ataques armados en Girardot, Cundinamarca. Según las investigaciones citadas en la noticia, habría sido integrante del grupo delincuencial ‘Solo Valle’ y estaría relacionada con labores de sicariato y ajustes de cuentas en esa zona.
¿Cuándo capturaron a alias Melissa Fierro y de qué delitos fue acusada?
Alias Melissa Fierro fue capturada después de que las autoridades iniciaran una investigación por varios hechos violentos ocurridos en Girardot. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
¿Qué pasó en el tiroteo del barrio Vivisol en Girardot donde apareció relacionada alias Melissa Fierro?
El 24 de diciembre de 2025 ocurrió un tiroteo en el barrio Vivisol, en Girardot, Cundinamarca, donde dos personas resultaron heridas tras un ataque armado. Luego de este hecho, las autoridades comenzaron a seguir la pista de alias Melissa Fierro.
¿Cuántos ataques armados le atribuyen a alias Melissa Fierro?
Según las investigaciones mencionadas en la noticia, alias Melissa Fierro habría participado presuntamente en al menos cinco hechos delictivos, incluido el ataque ocurrido en el barrio Vivisol. Las autoridades también buscan establecer si estuvo involucrada en otros casos violentos.

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