Se conocen detalles de recuperación del cantante Zion tras su accidente

Tras sufrir un accidente vehicular esta semana, que obligó a su traslado urgente a un hospital en Puerto Rico, el artista Félix Ortiz, conocido como Zion, evoluciona bajo vigilancia médica y mantiene la mirada puesta en su regreso a los escenarios.
Según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el reguetonero “continúa recuperándose favorablemente” y mantiene “la fe puesta en regresar” para cumplir con sus compromisos musicales, entre ellos, el lanzamiento de su nuevo disco The Perfect Melody 2. El mensaje, firmado por su equipo, subraya que el artista está positivo, enfocado y confiando en que “Dios tiene el control”.