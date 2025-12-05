x

Enfermos de belleza, el sindrome del que hablan Beéle y Ozuna en su nuevo disco Stendhal

Los artistas lanzaron este viernes un disco en colaboración. Este es el segundo disco de Beéle, que en mayo había lanzado Borondo. Con esto, el artista barranquillero cierra uno de los mejores años de su carrera hasta ahora.

  • El lanzamiento del disco llegó acompañado del video del segundo sencillo, Pikito. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 9 horas
bookmark

A Beéle se le conoce tanto por la música como por los escándalos. Se sabe de su divorcio, en medio de acusaciones de violencia, de su infidelidad y la filtración de un video íntimo. Pero se sabe también que hizo ocho fechas con lleno total en el Movistar Arena –un hecho sin precedentes en el país–, que colaboró con Shakira y que está entre los cinco artistas más escuchados del país según Spotify –dos canciones suyas La Plena y mi refe son las más escuchadas y su álbum Borondo también se quedó con el primer lugar de los más escuchados según el conteo de esa plataforma–.

Sin duda, Beéle es el artista del momento y este año es uno de los mejores de su carrera hasta ahora. En mayo lanzó su primer álbum, Borondo, y este viernes lanzó el segundo, STENDHAL, un trabajo en colaboración con el puertorriqueño Ozuna.

STENDHAL celebra la grandeza y versatilidad de dos artistas que, pese a provenir de generaciones distintas, comparten una visión creativa ambiciosa y un compromiso claro con la evolución del género urbano. El álbum representa una mezcla vibrante de estilos que invita a explorar emociones, bailar y conectar con la esencia artística de Ozuna y Beéle”, dice el comunicado de prensa del lanzamiento.

El nombre del disco hace referencia al Síndrome de Stendhal o de Florencia, descrito clínicamente como un trastorno psiquiátrico en 1989 por Graziella Magherini, psiquiatra del Hospital Santa Maria Nuova de Florencia.

Magherini estudió los casos de 106 pacientes, todos ellos turistas, que experimentaron mareos, palpitaciones, alucinaciones y despersonalización al contemplar las obras de artistas como Miguel Ángel y Botticelli, en esa ciudad de Italia.

Stendhal, el nombre dado a la enfermedad, era el seudónimo del escritor francés Marie-Henri Beyle, que en 1817, tras su paso por la ciudad, describió su sensación, es decir, los síntomas del síndrome: “Experimentaba una especie de éxtasis por la idea de estar en Florencia... Me sobrecogió una feroz palpitación del corazón... El manantial de la vida se secó dentro de mí, y caminaba con el miedo constante de caer al suelo”.

El síndrome se produce por una belleza abrumadora, que nos sobre pasa, aunque en el disco de Beéle y Ozuna, la belleza no tiene que ver con el arte, sino y como era de esperarse, con las mujeres.

Ale, ale, ale, ale mi mente es un museo no lo van entender/Ale, ale, ale, ale la noche es un trofeo para el amanecer, dice el Ale, la canción que abre el disco, un tema que toma referencia de dos canciones muy conocidas, The Cup of Life la canción de Ricky Martin para el mundial de Francia 98 y Hips Don´t Lie de Shakira y Wyclef Jean, que este año apareció en una nueva versión en la que participa Beéle.

El disco, de 14 canciones, contó con la participación de varios productores: Flambo, Ovy on the Drums, Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios. Aunque no es la primera vez que Beéle y Ozuna trabajan juntos, ya lo habían hecho hace un año, con el remix de Frente al mar, con STENDHAL, los artistas quieren consolidar una alianza que marque un antes y un después dentro de la música urbana.

Con apenas 23 años, el barranquillero Beéle, cuyo nombre de pila es Brandon de Jesús López Orozco, avanza con firmeza en la industria. Su figura, sus influencias y su trayectoria renuevan el panorama de la música urbana del país.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es el Síndrome de Stendhal y cómo se manifiesta?
Es un trastorno psiquiátrico temporal que se produce al experimentar una belleza abrumadora, generalmente artística. Los síntomas incluyen mareos, palpitaciones, alucinaciones y un fuerte sentimiento de despersonalización ante la obra de arte.
¿El álbum STENDHAL es el primer trabajo colaborativo de Beéle y Ozuna?
No. Los artistas ya habían trabajado juntos en el remix de la canción “Frente al mar” hace un año. Sin embargo, STENDHAL es su primer álbum en conjunto, buscando consolidar una alianza generacional en la música urbana.
¿Qué productores famosos participaron en el disco STENDHAL?
El álbum de 14 canciones contó con la participación de productores reconocidos en el género urbano, como Ovy on the Drums y Flambo, junto a otros talentos como Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios.

Utilidad para la vida