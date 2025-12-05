Enfermos de belleza, el sindrome del que hablan Beéle y Ozuna en su nuevo disco Stendhal

A Beéle se le conoce tanto por la música como por los escándalos. Se sabe de su divorcio, en medio de acusaciones de violencia, de su infidelidad y la filtración de un video íntimo. Pero se sabe también que hizo ocho fechas con lleno total en el Movistar Arena –un hecho sin precedentes en el país–, que colaboró con Shakira y que está entre los cinco artistas más escuchados del país según Spotify –dos canciones suyas La Plena y mi refe son las más escuchadas y su álbum Borondo también se quedó con el primer lugar de los más escuchados según el conteo de esa plataforma–.
Sin duda, Beéle es el artista del momento y este año es uno de los mejores de su carrera hasta ahora. En mayo lanzó su primer álbum, Borondo, y este viernes lanzó el segundo, STENDHAL, un trabajo en colaboración con el puertorriqueño Ozuna.
“STENDHAL celebra la grandeza y versatilidad de dos artistas que, pese a provenir de generaciones distintas, comparten una visión creativa ambiciosa y un compromiso claro con la evolución del género urbano. El álbum representa una mezcla vibrante de estilos que invita a explorar emociones, bailar y conectar con la esencia artística de Ozuna y Beéle”, dice el comunicado de prensa del lanzamiento.