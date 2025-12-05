Desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. sede del Sorteo de la Copa Mundial 2026, en el cual se definen los doce grupos que conformarán las 48 selecciones clasificadas a la copa del mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dio la bienvenida a todas los asistentes y confirmó con orgullo que la boletería para asistir al partido final torneo mundial se encuentra completamente agotada.

“La final no tiene entradas. Se acabaron antes de que iniciara el partido”, confirmó el mandatario entre risas.

El mandatario expresó que el verano de 2026, recibirá el evento deportivo más grande en la historia, con 104 partidos, 7 millones de asistentes y hasta más de 6.000 millones de personas viendo los partidos mediante las transmisiones.

Noticia en desarrollo...

