Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alcaldía de Medellín tendrá $399.000 millones más en su ‘billetera’: en estos proyectos se repartirá la plata

El Concejo de Medellín aprobó adicionar $399.201 millones al presupuesto del Distrito para 2026. Los recursos, producto de un superávit fiscal impulsado, se destinarán a deporte, educación, primera infancia, vivienda y medio ambiente.

  • El Distrito de Medellín recibirá casi 400 mil millones de pesos del excedente del presupuesto público. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    El Distrito de Medellín recibirá casi 400 mil millones de pesos del excedente del presupuesto público. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 088 de 2026, que incorpora $399.201 millones de pesos de excedente público al presupuesto general del Distrito para la vigencia 2026. Los recursos son el resultado de un superávit fiscal y se reinvertirán en programas sociales e infraestructura para la ciudad.

El rubro más grande es el del deporte y la recreación, que recibirá $148.217 millones para la generación y el mejoramiento de escenarios deportivos. Le siguen la educación, con $41.682 millones para construcción, mejoramiento y mantenimiento de instituciones educativas, y $15.364 millones adicionales para la gestión administrativa de los establecimientos oficiales.

También le puede interesar: Medellín dispara su crecimiento internacional: inversión sube 266% y la cooperación global pone los ojos en la ciudad

Para la primera infancia se asignarán $27.000 millones orientados al fortalecimiento de la atención de niñas y niños en el programa Buen Comienzo. En vivienda, $20.000 millones se distribuirán entre mejoramientos habitacionales y acceso a vivienda digna. En materia ambiental, $25.400 millones irán al manejo integral de residuos, $7.000 millones al bienestar y protección de animales en condición de vulnerabilidad, y $4.000 millones al cuidado de los cerros tutelares.

”Aquí hay un mensaje claro: Cuando trabajamos en equipo, la plata rinde más y llega donde tiene que llegar. Así estamos llevando a Medellín al siguiente nivel, administrando desde principios de eficiencia, transparencia y austeridad, los cuales nos permiten recibir plena confianza de la gente”, dijo el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, quien destacó que el superávit es resultado de una gestión eficiente que permitió recuperar el norte de las instituciones del Distrito y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Parte de ese superávit tiene una explicación concreta: los alivios tributarios implementados en 2024 y 2025. En agosto de 2024, el Concejo aprobó una reducción del 70% en los intereses moratorios para quienes tuvieran deudas con impuestos como el Predial y el de Industria y Comercio, medida que buscaba poner al día a al menos un millón de contribuyentes en mora y recaudar más de $52.000 millones.

La apuesta funcionó: en conjunto, los alivios de 2024 y 2025 permitieron recaudar más de $400.000 millones y beneficiar a 59.313 contribuyentes. El cumplimiento de pago de impuestos alcanzó el 83,5% en 2025, y el presupuesto de ingresos del Distrito creció de $10,64 billones a $12,90 billones.

No es la primera vez que la administración incorpora un superávit de esta magnitud. En mayo de 2025, el Concejo aprobó una adición de $335.515 millones, de los cuales el 65% fue destinado a programas sociales —incluyendo más de $63.000 millones para atender emergencias por lluvias— y el 35% a infraestructura.

Lea más: Medellín entra al top 130 global de startups y logra el mejor ambiente para hacer negocios en Latam

Temas recomendados

presupuesto
Distrito de Medellín
Fiscal
predial
impuesto
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos