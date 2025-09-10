Colombia, tercer país de América Latina con más destinos turísticos nuevos: estos son los lugares más buscados

Catorce nuevos destinos colombianos se han consolidado dentro de los viajeros nacionales y extranjeros que se inclinan por las opciones de alojamiento de la plataforma digital Airbnb, catalogados como lugares de turismo emergente.
Este hito no solo posiciona a Colombia como el tercer país de América Latina con más destinos debutantes en la plataforma, después de Brasil y México, sino que puede ser reflejo de una dinamización para el sector turístico en zonas diferentes a las tradicionales, lo cual puede contribuir a beneficiar la economía local y las comunidades.