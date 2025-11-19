¿Por qué son tan apetecidos si no tienen utilidad práctica? Expertos explican la ciencia de los besos

La investigación, dirigida por científicos de la Universidad de Oxford, fue publicada en la revista Evolution and Human Behaviour. “Esta es la primera vez que alguien adopta una perspectiva evolutiva amplia para examinar los besos”, dijo la coautora Matilda Brindle, bióloga evolutiva de la Universidad de Oxford. “Nuestros resultados se suman a un creciente conjunto de estudios que destacan la notable diversidad de comportamientos sexuales que exhiben nuestros primos primates”, añadió Brindle.

Siga leyendo: Homeschooling en Colombia: qué revela el nuevo informe de la UNESCO y por qué exige regulación

Los besos han representado durante mucho tiempo un enigma evolutivo para los científicos, ya que parecen conllevar altos riesgos, como la transmisión de enfermedades, sin presentar ventajas reproductivas o de supervivencia evidentes. Los científicos han descubierto que los neandertales, que poblaron Eurasia coexistiendo con el Homo sapiens antes de desaparecer, “probablemente también tenían la costumbre de besarse”.

Para los fines del estudio, los investigadores definieron los besos como un “contacto boca a boca no agresivo que no implicaba transferencia de alimentos”. La conclusión de la investigación de los científicos de la Universidad de Oxford es que el beso es “un rasgo de comportamiento antiguo en los grandes simios”, que apareció en su ancestro común hace entre 16,9 y 21,5 millones de años.

“Los besos se mantuvieron a lo largo de la evolución y siguen presentes en la mayoría de los grandes simios”, añade el texto.