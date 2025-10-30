Así fue como el único chef colombiano con dos estrellas Michelin creó “su cerveza perfecta”

No se necesitó de un gemólogo para lograr la esmeralda perfecta. Se requirió del ingenio y paladar del único chef colombiano con dos estrellas Michelin. Juan Manuel Barrientos, fundador del restaurante ElCielo, decidió salir de la cocina para aventurarse en un territorio nuevo: el de la cerveza. El resultado fue Club Colombia Esmeralda, una edición limitada creada junto a Bavaria que mezcla la maestría cervecera con la sensibilidad gastronómica de uno de los cocineros más reconocidos del país.
El proyecto nació de una propuesta del propio Barrientos. “Fui yo quien le propuse a Bavaria hacer una cerveza”, contó. Cuando se concretó la colaboración para crear la primera cerveza de autor con Club Colombia, empezó a ‘cocinar la cerveza’, como él lo llama.
“Empecé a combinar muchas cervezas del mercado, un poquito de una, un poquito de otra, y yo ya tenía un sabor y una sensación que quería lograr. Esa búsqueda, explicó el chef, tenía tres propósitos: “quería que tuviera varios ingredientes, que fuera más ligera que la Club Dorada y que tuviera mucha personalidad”.