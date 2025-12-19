¿Sin planes para estas vacaciones? Estos son cinco eventos imperdibles en Medellín para este fin de semana

En diciembre, la oferta cultural de Medellín continua activa. Cada fin de semana, conciertos, recorridos culturales y obras de teatro se pueden disfrutar en diferentes zonas de la ciudad. Eso sí: en esta temporada, sin duda alguna, la protagonista de muchos de estos eventos es la Navidad.
Lea aquí: Blessd adelantó la fiesta en Barrio Antioquia: 500 personas acuden a diario a Navidad Bendita
Aquí le compartimos una selección de cinco eventos culturales que no se puede perder este fin de semana del 19 al 21 de diciembre: