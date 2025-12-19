La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62% más

El saldo de quemados en Medellín y Antioquia sigue al alza. Pese a que todavía faltan más de diez días para que termine la temporada de fin de año, el consolidado de personas quemadas con pólvora continúa creciendo.
El incremento más grande es en Medellín, en donde, en lo corrido de este año, el acumulado de lesionados es de 44, lo que equivale a un 62,9% más en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 27 quemados.
En el caso de Antioquia, el incremento también es importante, pasando de un consolidado de 69 casos en 2024 a 81 casos en 2025, lo que representa una variación de 17,3%.