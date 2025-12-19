Estos son los 7 soldados asesinados por el ELN en ataque a base militar de Aguachica, Cesar

Siete soldados murieron y 30 resultaron heridos la noche del jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar en Aguachica, Cesar, atribuido a la guerrilla ELN, informó el ejército.

Lejos de hacer intentos por retomar los diálogos de paz suspendidos desde 2024, el ELN desafió al presidente Gustavo Petro esta semana tras decretar un confinamiento de civiles y amenazar a la fuerza pública en regiones bajo su dominio.

Videos que circularon en redes sociales muestran a uniformados heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local, y un incendio supuestamente causado por las explosiones en la base militar.

Los soldados muertos fueron identificados como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra, Daniel Valderrama Martínez y Jorge Mario Orozco Díaz.

El ataque ocurrió cuando todos ellos estaban descansando y no tenían posibilidad de defenderse.

Así lo confirmo el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, en entrevista con Blu Radio. “Los soldados ya estaban descansando y allí fueron donde cayeron las granadas. Inicialmente, cuatro soldados murieron y los otros fallecieron en el hospital”.

El comandante agregó que la situación con los drones en el país es muy crítica. Van más de 400 ataques desde el mes de abril desde 2024. “Esto se ha venido expandiendo y es la modalidad más usada por esa guerrilla en el Catatumbo y Chocó. Pero también por las disidencias de las Farc”.

Sin embargo, el Ejército ha logrado inhibir más de 8.0000 ataques y retornar mediante tecnología a su punto de origen cerca de 1.000 drones más.