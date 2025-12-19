x

Estos son los 7 soldados asesinados por el ELN en ataque a base militar de Aguachica, Cesar

El ataque ocurrió cuando todos ellos estaban descansando y no tenían posibilidad de defenderse.

  • Los siete soldados muertos por ataque con drones del ELN. FOTO: EJÉRCITO
    Los siete soldados muertos por ataque con drones del ELN. FOTO: EJÉRCITO
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Siete soldados murieron y 30 resultaron heridos la noche del jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar en Aguachica, Cesar, atribuido a la guerrilla ELN, informó el ejército.

Lejos de hacer intentos por retomar los diálogos de paz suspendidos desde 2024, el ELN desafió al presidente Gustavo Petro esta semana tras decretar un confinamiento de civiles y amenazar a la fuerza pública en regiones bajo su dominio.

Videos que circularon en redes sociales muestran a uniformados heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local, y un incendio supuestamente causado por las explosiones en la base militar.

Lea más: Petro atribuye ataque en Aguachica a falta de sistemas antidrones y anuncia compra urgente

Los soldados muertos fueron identificados como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra, Daniel Valderrama Martínez y Jorge Mario Orozco Díaz.

El ataque ocurrió cuando todos ellos estaban descansando y no tenían posibilidad de defenderse.

Así lo confirmo el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, en entrevista con Blu Radio. “Los soldados ya estaban descansando y allí fueron donde cayeron las granadas. Inicialmente, cuatro soldados murieron y los otros fallecieron en el hospital”.

El comandante agregó que la situación con los drones en el país es muy crítica. Van más de 400 ataques desde el mes de abril desde 2024. “Esto se ha venido expandiendo y es la modalidad más usada por esa guerrilla en el Catatumbo y Chocó. Pero también por las disidencias de las Farc”.

Sin embargo, el Ejército ha logrado inhibir más de 8.0000 ataques y retornar mediante tecnología a su punto de origen cerca de 1.000 drones más.

Luego del atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el “terrorismo del cartel del ELN”. La guerrilla “es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población”, aseguró en la red X.

Petro aseguró en la red X que emitirá una solicitud de “urgencia” para adquirir un sistema antidrones para el ejército con una inversión de casi 260.000 dólares.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya había perpetrado otro ataque el martes en Cali, que dejó dos policías muertos.

Puede leer: Salió a visitar a su abuelo y nunca volvió: militar fue hallado muerto en una finca en Cúcuta

La asonada de la guerrilla más antigua de América contra militares y civiles agrava la peor ola de violencia en una década ante la presión de otras organizaciones armadas enfrentadas al Estado.

El ELN suele decretar una tregua de Navidad y Año Nuevo, que en esta ocasión está en duda.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como “paz total” para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero pasado, el ELN asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, lo que sepultó definitivamente las negociaciones que venían en crisis desde 2024.

Estados Unidos retiró recientemente a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco porque el presidente Donald Trump considera insuficientes los esfuerzos del país sudamericano, el mayor productor de cocaína en el mundo, en este apartado.

Terrorismo
Eln
Ejército nacional
Atentados
Colombia
Cesar
