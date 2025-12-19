x

Alcaldía de Medellín mostró a los 45 presuntos responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot

Los videos muestran cómo van participando en los altercados dentro del estadio, destruyendo los torniquetes y la infraestructura del escenario deportivo.

  • Este sería uno de los que habría coordinado los desmanes en el estadio Atanasio Girardot en la noche del miércoles. FOTO: CORTESÍA
    Este sería uno de los que habría coordinado los desmanes en el estadio Atanasio Girardot en la noche del miércoles. FOTO: CORTESÍA
  • Estos son los carteles con los 45 señalados responsables en estos desmanes. FOTO: CORTESÍA
    Estos son los carteles con los 45 señalados responsables en estos desmanes. FOTO: CORTESÍA
  • Este es otro de los implicados en los altercados, dañando los torniquetes de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. FOTO: CORTESÍA
    Este es otro de los implicados en los altercados, dañando los torniquetes de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. FOTO: CORTESÍA
  • Así ingresaron la pólvora por el mismo sitio donde entran los buses de los equipos y por los túneles por donde ingresan los jugadores de Atlético Nacional. FOTO: CORTESÍA
    Así ingresaron la pólvora por el mismo sitio donde entran los buses de los equipos y por los túneles por donde ingresan los jugadores de Atlético Nacional. FOTO: CORTESÍA
Metro

hace 12 horas
Imágenes de los 45 presuntos responsables de los desmanes al estadio Atanasio Girardot, el pasado miércoles, fueron mostradas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien entregó mayores detalles sobre los hechos registrados tras la final de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional.

“Las personas han sido individualizadas. No podrán entrar al estadio y enfrentarán a la justicia. Las denuncias ya están interpuestas en la Fiscalía por daño en bien público tanto dentro como fuera del estadio. Amenaza a periodistas por parte de Telemedellín. Denuncias del contratista de Win al que le dañaron plantas de energía, equipos y cámaras”, dijo el alcalde de Medellín.

Los involucrados serán procesados penalmente por múltiples delitos, además de los mencionados por el alcalde, como lesiones personales y tentativa de homicidios.

Le puede interesar: Saldo de la noche de caos en el Atanasio: 59 heridos, dos amputados y decenas de sillas y puertas destrozadas

Todos los señalados de participar en estos altercados fueron mostrados en un cartel, que difundió la Alcaldía de Medellín con los rostros tomados de los videos. En un comienzo son 16 personas las señaladas en estas imágenes, aunque se estima que la cifra podría llegar a los 40.

Estos son los carteles con los 45 señalados responsables en estos desmanes. FOTO: CORTESÍA
Estos son los carteles con los 45 señalados responsables en estos desmanes. FOTO: CORTESÍA

Dos de las personas individualizadas son señaladas de coordinar los altercados, que tuvieron como finalidad evitar la entrega de la Copa Colombia a Atlético Nacional, luego de vencer al Medellín 1-0. En las imágenes se ve cómo van indicando cada uno de los movimientos para efectuar los hechos de violencia que dejaron 61 lesionados: nueve policías y 52 civiles.

Este es otro de los implicados en los altercados, dañando los torniquetes de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. FOTO: CORTESÍA
Este es otro de los implicados en los altercados, dañando los torniquetes de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. FOTO: CORTESÍA

“Ellos pueden creer que les pasa lo que quiera y no les pasa nada, pero la verdad es que sí les va a pasar”, aseguró el mandatario, en medio de las denuncias y la muestra de las imágenes de los desmanes y el cartel con las personas individualizadas por estos altercados.

En estas imágenes, se ve, además, cómo algunos de los violentos comenzaron a golpear a las mujeres que se encontraban dentro del equipo de logística del estadio para esta final.

El mandatario aseguró que las personas mostradas en los videos y carteles solo son los primeros que se alcanzan a ver, pero se espera que en próximos días la cantidad de implicados en los hechos aumentará en la medida que analicen cámaras de seguridad.

Así ingresaron la pólvora por el mismo sitio donde entran los buses de los equipos y por los túneles por donde ingresan los jugadores de Atlético Nacional. FOTO: CORTESÍA
Así ingresaron la pólvora por el mismo sitio donde entran los buses de los equipos y por los túneles por donde ingresan los jugadores de Atlético Nacional. FOTO: CORTESÍA

En cuanto al ingreso de la pólvora, también se individualizaron a algunos de los responsables, quienes transportaron la pólvora por los camerinos por donde entran los equipos. Se investigan a los de la logística de los clubes por la responsabilidad en el ingreso de toneladas de estos explosivos en carros particulares y carros de acarreos.

Puede leer: Otro chicharrón para Medellín: el clásico Nacional vs. Millonarios que pondrá a prueba la seguridad en la Sudamericana

Todos los vinculados con estos desmanes tendrán multas que oscilarán entre los 20 y 100 salarios mínimos legales vigentes, sumado a las acciones legales correspondientes interpuestas por cada uno de los implicados.

Así mismo se definirán las acciones colectivas a los clubes, las cuales se definirán la próxima semana en la mesa de Paz y Convivencia entre la Alcaldía de Medellín y los equipos usuarios del escenario deportivo.

Fútbol
Atlético Nacional
DIM
Fútbol colombiano
Orden público
Seguridad ciudadana
Dimayor
Violencia
seguridad
Disturbios
Recompensa
Cartel
Medellín
Centros deportivos
Estadio Atanasio Girardot
Federico Gutiérrez
