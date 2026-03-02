Casi normales, la obra de teatro musical ganadora del Pulitzer, se presentará en Medellín

El 6, 7 y 8 de marzo, en la Sala Rodrigo Saldarriaga del Pequeño Teatro de Medellín, se presentará por primera vez en Medellín Casi normales, una pieza de teatro musical que ganó un premio Pulitzer y de tres Premios Tony. Las funciones serán el viernes a las 7:30 p. m.; el sábado a las 3:00 p. m. y 7:30 p. m.; y el domingo a las 4:00 p. m. Las boletas tienen un costo de 90.000 y 115.000 pesos, en dos localidades. Siga leyendo: Arcángel anuncia concierto en Medellín, ¿cuándo será? La producción es liderada por Juan Mondragón y Calo Mesa, que asumieron la organización y montaje del espectáculo en el país. El proyecto nació hace dos años, durante un viaje a Londres en el que ambos buscaban un título que respondiera a un nuevo formato de teatro musical. “Ya llevábamos un buen tiempo buscando qué espectáculo podría ser este nuevo formato porque además le estamos apostando a nuevos formatos de teatro musical más para gente adulta”, señalaron. Tras asistir a varias funciones, encontraron Casi normales. “Fuimos a ver el espectáculo y en el intermedio dijimos: ‘Este es el espectáculo, este es’”. De regreso en Bogotá, iniciaron los trámites para obtener los derechos internacionales.

El montaje, explicaron, aborda el tema de la salud mental. Para los productores, más allá de su prestigio, el espectáculo tiene “mucho corazón” y un mensaje necesario. “Es un tema tan importante y tan necesario. (...) Nuestra misión en términos de hacer arte que sea un canal transformador, que llegue al corazón”, afirmaron. Juan Mondragón cuenta con cerca de 25 años de trayectoria en el género. Ha participado en producciones con licencias internacionales. Calo Mesa, por su parte, se formó en teatro musical en Nueva York y reconoce que su vínculo con el género comenzó desde el colegio. Aunque esta es su primera producción profesional como productor principal, destaca que la alianza surgió a partir de una afinidad común: “Somos dos fans de teatro musical y nos encanta hacerlo”. Siga leyendo: Un buen parche en Medellín: con 200 funciones al año, Casa Teatro El Poblado apuesta al teatro reflexivo

Los productores consideran que existe talento suficiente en el país para asumir montajes de alto nivel. “Tenemos la capacidad de hacer producciones con calidad 100% internacional, pero con talento 100% nacional”, señalaron. Reconocen que es un nicho aún pequeño, aunque cada vez más visible gracias a programas universitarios y procesos formativos que han consolidado una base sólida de artistas. También se refirieron a los prejuicios que enfrenta el género. “Muchas personas consideran que es demasiado comercial y demasiado light y no se dan cuenta de que hay textos y títulos bien profundos”, afirmaron. Subrayaron que el teatro musical exige de los artistas una preparación integral: actuar, cantar y bailar al mismo tiempo, además de un equipo creativo especializado. Le puede interesar: De ser el rockero Johnny Richard a pintar el retrato del Padre Marianito: la vida de Bernardo Echavarría Berrío La elección de la Sala Rodrigo Saldarriaga respondió a criterios técnicos y artísticos. El elenco está conformado por seis actores y músicos en vivo, algo que requiere un espacio con calidad técnica e intimidad. “Necesitábamos un escenario que dignifique la obra, pero al mismo tiempo contarla de una manera íntima”, explicaron. Consideran que el Pequeño Teatro ofrece la trayectoria y condiciones adecuadas para un montaje de estas características.

