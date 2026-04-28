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“Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana

Previo a su próximo concierto histórico en Río de Janeiro, la barranquillera reivindica la dignidad de las mujeres que lideran hogares en solitario.

  • A través de un texto inédito publicado originalmente por el diario brasileño O Globo y difundido por El País, la artista colombiana detalla el colapso de su vida personal en 2022. FOTO cortesía Chris Cornejo
    A través de un texto inédito publicado originalmente por el diario brasileño O Globo y difundido por El País, la artista colombiana detalla el colapso de su vida personal en 2022. FOTO cortesía Chris Cornejo
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Shakira decidió romper el silencio sobre los capítulos más sombríos de su pasado reciente. En una carta titulada Llorar ya no es suficiente, publicada por el diario brasileño O Globo y reseñada por el diario El País de España, la cantante colombiana relata la crisis que enfrentó en 2022.

El texto coincide con su presentación masiva en la playa de Copacabana el próximo sábado 2 de mayo, donde se espera una asistencia de dos millones de personas. En sus líneas, la artista recuerda cómo el fin de su relación de 12 años con Gerard Piqué se entrelazó con el estado crítico de salud de su padre.

Tuve que volver a un día en el que todo lo que había construido se derrumbó. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente”, confiesa la barranquillera.

Lea aquí: Shakira y un estadio propio y a su medida para llevar su gira a España

Según su relato, el quiebre emocional no le permitió una pausa en sus responsabilidades diarias. Al día siguiente de la noticia, debió mantener la rutina de sus hijos y su carrera profesional, bajo la premisa de que la vida no otorga tregua a las mujeres cuando quedan solas con toda la carga sobre sus hombros.

Este proceso de reconstrucción personal fue el motor de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira aclara que este trabajo y su gira actual no son un grito de venganza ni una victimización, sino la “constatación serena” de que el llanto no es suficiente cuando hay cuentas que pagar y vidas que levantar.

Tuve que reinventarme por completo. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer”, sentencia en el escrito.

Lea también: “Tienen suficiente experiencia para no buscar donde no tienen que buscar”: así controla Shakira el acceso de sus hijos a las redes

Su reflexión se extiende hacia la identidad de la mujer latina contemporánea. En su carta, asegura que la imagen de la mujer sumisa y devota al hogar está obsoleta.

Para la barranquillera, la mujer latina de hoy es quien sustenta la casa, toma decisiones y lidera proyectos. La misma visión que reiteró durante su gira, al encontrar en el público historias que considera un reflejo de su propia biografía. “Entendí que mi experiencia personal era, en realidad, la biografía de toda una generación de mujeres latinas”, explica.

El concierto gratuito en Copacabana funcionará como un tributo a este liderazgo femenino. Shakira destaca la relevancia de Brasil en este contexto, señalando que en ese país más de 40 millones de hogares están encabezados por mujeres.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué inspiró el álbum Las Mujeres Ya No Lloran?
Su proceso de transformación tras la ruptura y las dificultades familiares que enfrentó.
¿Dónde será el próximo gran concierto de Shakira?
En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

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