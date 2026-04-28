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¿Nepotismo?: denuncian ‘títulos exprés’ en la San José: representante legal fue graduado por su esposa

Según se conoció, los títulos —obtenidos en tiempo récord y sin presentar las pruebas de Estado obligatorias— fueron firmados por su esposa y por un exsecretario, hoy imputado por la Fiscalía.

  • Las investigaciones señalan que Francisco Pareja no presentó las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro. Foto: Colprensa/redes sociales/ cortesía
    Las investigaciones señalan que Francisco Pareja no presentó las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro. Foto: Colprensa/redes sociales/ cortesía
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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En medio del entramado de acusaciones de entregas de títulos falsos de la Fundación San José, ahora se conoció que su propio fundador y actual representante legal, Francisco Pareja, habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular en su propia institución, los cuales firmó su propia esposa.

Los títulos están firmados por la exrectora Romelia Ñuste (esposa de Pareja) y por Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, hoy imputado por la Fiscalía en el marco del escándalo de títulos falsos de Juliana Guerrero.

La denuncia fue hecha por la representante Jennifer Pedraza, quien ha sido una de las principales voces que ha alertado sobre este escándalo, conocido tras revelarse irregularidades en los títulos universitarios de Juliana Guerrero, luego de que intentara posesionarse como viceministra de Juventudes.

No presentó las pruebas Saber Pro

Pedraza detalló que, a pesar de no acreditar un título profesional previo, Pareja fue designado en 2020 presidente de la Asamblea de Asociados, cargo vinculado a la representación legal de la institución.

Y que en apenas tres semestres, el directivo consiguió graduarse de Tecnólogo en Gestión Empresarial en 2021 y Administrador de Empresas en 2022.

No obstante, las investigaciones señalan que Pareja no presentó las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro, las cuales son un requisito legal obligatorio para la obtención de cualquier título de educación superior en Colombia.

Falta de acción de MinEducación

Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a la presunta inacción del Ministerio de Educación, que habría tardado cinco años en conceptuar sobre la ilegalidad del nombramiento de Pareja.

Según Pedraza, el Ministerio reconoció la situación en marzo de 2025, pero decidió no iniciar procesos sancionatorios bajo la excusa de que el tiempo del trámite podría llevar a la caducidad y que preferían enfocar sus esfuerzos en otras líneas de investigación, lo que para la representante podría constituir un presunto prevaricato por omisión.

“Los dos títulos de Pareja son ilegales. La San José lleva al menos cuatro años emitiendo títulos irregulares, no son casos aislados. Y lo peor es que el Ministerio de Educación sabía y no hizo nada para evitarlo”, dijo Pedraza.

Además, se señaló que esta negligencia raya en la complicidad. “Se ‘enfocaron’ tanto en ‘otras línea de investigación’ que a los dos meses de este oficio, la San José vendió los títulos de Guerrero y nadie en el Ministerio de Educación se dio cuenta”, agregó.

Lea también: U. San José, la del escándalo de títulos falsos en el Gobierno, tiene nuevo rector y promete colaborar con la Fiscalía

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