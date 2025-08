Un pájaro amarillo causa revuelo en redes sociales por su increíble parecido con Pikachu: ¿de qué especie se trata?

En el territorio nacional, su distribución se concentra por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, en regiones como Arauca , Vaupés, Caquetá y Amazonas . Y si bien no está clasificado como una especie en peligro, su observación sigue siendo un reto , debido a su comportamiento reservado y a la densidad del hábitat que frecuenta. De allí la euforia de José Luis al lograr documentarlo con éxito.

La ya mencionada coloración amarilla intensa , el penacho en la cabeza y las mejillas rojas recuerdan inevitablemente a Pikachu, aunque cabe recordar que este tipo de asociaciones —entre fauna silvestre y personajes animados— no es nueva, pues ya en años anteriores, otra especie llamó la atención global por razones similares.

La razón detrás del furor en redes no es únicamente la rareza del ave, sino la forma en que su aspecto conecta con referentes de la cultura pop.

Lo interesante de casos como el del carpintero amarillo no es solo el fenómeno viral que ocasiona, sino la oportunidad que abre para hablar de biodiversidad, taxonomía y conservación, pues el contexto permite contar cosas como que esta ave desempeña un papel ecológico clave en los bosques donde habita, alimentándose de hormigas y termitas que extrae de nidos arbóreos, usando su pico especializado como un cincel natural; que su presencia puede ser un indicador de salud ecosistémica, especialmente en zonas de alta humedad; que desde la ciencia, se reconocen al menos cuatro subespecies suyas, entre ellas la C. f. flavus, presente en Colombia) y la C. f. peruvianus, más común en el oriente del Perú; y que su taxonomía fue descrita por primera vez en 1776 por el zoólogo alemán Philipp Ludwig Statius Müller.

No obstante, cabe mencionar que la diseñadora de Pikachu, Atsuko Nishida, reveló que el icónico personaje fue inspirado originalmente en una ardilla, no en un ratón, debido a su fascinante movimiento y mejillas hinchadas similares al animal, aquí la historia: