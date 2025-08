Pronóstico del clima en Medellín: lo que se espera para la Feria de las Flores 2025

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología de Siata, dijo que, no obstante, desde este martes 5 de agosto la tendencia se invertirá, que durante el día se esperan altas temperaturas y bajas probabilidades de que llueva, un pronóstico que se mantiene para el miércoles 6 y el jueves 7, es decir, durante estas fechas se espera que haga mucho calor. Esto se debe no solo a la ausencia de las Ondas del Este, sino también al ingreso de una masa de aire seca al Valle de Aburrá.

Los habitantes de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá vieron cómo este lunes 4 de agosto hubo un clima tendiente a la nubosidad, la frescura y algunas lluvias localizadas que no duraron mucho tiempo. Esto se explica, indicaron desde la entidad, debido al paso de las Ondas del Este, provenientes de África , lo que al interactuar con la atmósfera da pie a la humedad.

“Para tener mayores detalles en el pronóstico de cada día, se recomienda a los ciudadanos consultar el Geoportal Ciudadano geoportal.siata.gov.co con el fin de tomar decisiones informadas y disminuir riesgos.

Lo cierto es que ya sabe que debe cargar paraguas algunos días, pero sobre todo cuidarse del sol, porque el índice de radiación ultravioleta, es decir, la intensidad de la radiación solar UV que tiene incidencia sobre la superficie de la tierra está muy alto en el Aburrá y puede causar posibles daños en la piel humana.

Según el Siata, sobre todo entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., es necesario aumentar la protección solar para cuidar la piel, teniendo en cuenta el tipo de piel particular de cada persona y recordando que no solo es en los días soleados, que en los de nubosidad la radiación también afecta.

