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Cada vez más adultos entre los 30 y 45 años se eliminan sus tatuajes: estas son las razones

Especialistas atribuyen esta tendencia a cambios de identidad, exigencias laborales, nuevas percepciones sobre la imagen personal y la sensación de que el tatuaje “ya no los representa”.

  • Estudios revelan que hasta el 30% de los tatuados se arrepiente de alguno. Foto: Magnific
    Estudios revelan que hasta el 30% de los tatuados se arrepiente de alguno. Foto: Magnific
  • Cada vez más personas de 30 a 45 años eliminan tatuajes que “ya no los representan”. Foto: Camilo Suárez
    Cada vez más personas de 30 a 45 años eliminan tatuajes que “ya no los representan”. Foto: Camilo Suárez
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Cada vez más adultos están optando por borrar tatuajes que alguna vez consideraron permanentes. Aunque tatuarse sigue siendo una práctica en crecimiento, también aumenta la demanda de tratamientos láser para eliminar diseños asociados con etapas pasadas, relaciones sentimentales o decisiones impulsivas tomadas años atrás.

Un estudio poblacional realizado en Estados Unidos con más de 3.000 adultos concluyó que el 18,2% de las personas tatuadas se arrepiente de uno o más tatuajes, especialmente aquellos asociados con etapas tempranas de la vida o decisiones impulsivas. La investigación fue publicada por la revista Cureus y analizó factores sociales y psicológicos relacionados con el arrepentimiento.

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Otro estudio de Dermatologic Surgery study, encontró que el 26% de los participantes lamentaba al menos un tatuaje, y que casi la mitad había intentado removerlo o cubrirlo con nuevos diseños. Además, encuestas del Pew Research Center y Harris Poll, citadas posteriormente por investigaciones académicas y medios especializados en salud, estiman que entre el 21% y el 24% de los adultos tatuados en Estados Unidos presentan arrepentimiento parcial o total sobre alguno de sus tatuajes. También encontró que el arrepentimiento es más frecuente en personas que se tatuaron bajo presión social, mientras consumían alcohol u otras sustancias, o durante etapas de juventud temprana.

Cada vez más personas de 30 a 45 años eliminan tatuajes que “ya no los representan”. Foto: Camilo Suárez
Cada vez más personas de 30 a 45 años eliminan tatuajes que “ya no los representan”. Foto: Camilo Suárez

En complemento, Clínicas dermatológicas y estudios recientes citados por The Times Report, reportan un aumento sostenido en los procedimientos de remoción láser entre 2024 y 2026, especialmente entre profesionales jóvenes y adultos de entre 30 y 45 años. Especialistas atribuyen esta tendencia a cambios de identidad, exigencias laborales, nuevas percepciones sobre la imagen personal y la sensación de que el diseño “ya no los representa”.

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Uno de los estudios más completos sobre el tema fue publicado en 2023 por investigadores de la University of California San Diego, en Estados Unidos, en la revista académica International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. La investigación, desarrollada en el sur de California entre 2016 y 2021, analizó a adultos con antecedentes en el sistema judicial que participaron en un programa gratuito de eliminación láser de tatuajes.

Los hallazgos mostraron que el 81% de los participantes había sufrido discriminación o trato diferente debido a sus tatuajes. Los principales escenarios de rechazo fueron entrevistas laborales, espacios públicos, relaciones familiares e interacciones con la policía.

La investigación también encontró que el 66% buscaba remover sus tatuajes para mejorar sus oportunidades laborales o ser tratado mejor por posibles empleadores. Además, el 56% afirmó haber experimentado discriminación relacionada con el trabajo por causa de los tatuajes.

Los tatuajes visibles aparecieron como uno de los factores más importantes. El 85% de los participantes quería eliminar tatuajes ubicados en zonas como manos, cuello, cara y brazos, lugares asociados con mayores niveles de estigma social. Según los investigadores de la universidad californiana, muchos participantes buscaban borrar tatuajes para dejar atrás vínculos con pandillas, transformar su imagen pública o adaptarse a nuevas metas personales y profesionales. El estudio señala que la eliminación de tatuajes suele estar relacionada con procesos de cambio de identidad y reintegración social.

Los efectos emocionales también fueron notorios, durante el seguimiento del estudio, el 48% de los participantes dijo sentirse mejor tratado por la comunidad después de iniciar el proceso de remoción, mientras que el 25% reportó mejoras en confianza y autoestima.

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Algunos testimonios recogidos por la investigación describieron sensaciones de “libertad”, menos confrontaciones en espacios públicos y mayor tranquilidad para buscar empleo o relacionarse con otras personas. Otros afirmaron que el proceso les ayudó a mostrar que estaban intentando cambiar de vida.

Sin embargo, los autores también advirtieron que borrar un tatuaje no produce cambios inmediatos. El tratamiento láser puede tardar meses o años, y un 33% de los participantes dijo no haber visto todavía grandes transformaciones porque los tatuajes aún seguían visibles. Aun así, para muchos adultos, representa una búsqueda de nuevas oportunidades, menor estigmatización y una manera de reconciliar su apariencia con la persona que sienten ser actualmente.

En paralelo al aumento de personas que buscan eliminar tatuajes, también han crecido las comunidades digitales dedicadas a compartir experiencias sobre el proceso. Una de las más grandes es Reddit r/TattooRemoval, creada en 2012, que reúne a miles de usuarios que hablan sobre arrepentimiento, ansiedad estética, autoestima y tratamientos láser. El foro, que registra cerca de 43.000 visitantes semanales y unas 1.900 interacciones por semana.

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