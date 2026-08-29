¡“BbY WOW”, en el Top 1 mundial! Karol G destrona a Justin Bieber y Nicki Minaj en Spotify

Karol G lo volvió a hacer, puso una canción en lo más alto del mapa global de Spotify. La cantante paisa alcanzó el primer lugar del Top 50: Global con BbY WOW, una colaboración con los españoles Judeline y rusowsky que hizo un ascenso acelerado en la plataforma por encima de Beauty And A Beat, de Justin Bieber y Nicki Minaj.
Al cierre del 28 de agosto, la canción de Karol G sumaba 3.343.565 reproducciones en Spotify, mientras que el tema de Bieber y Minaj registraba 3.332.022. La diferencia fue de poco más de 11.000 escuchas.
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El resultado también muestra lo reñida que estaba la parte alta del listado. Loser, de Tame Impala, ocupó el tercer puesto con 3.215.461 reproducciones; Earrings, de Malcolm Todd, quedó cuarta con 3.187.007, y The One That Got Away, de Katy Perry, completó el top cinco con 3.148.729.
BbY WOW hace parte de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el séptimo álbum de estudio de Karol G, que fue lanzado el 7 de agosto de 2026. El disco está compuesto por 17 canciones y narra una nueva etapa en la propuesta musical de la artista.