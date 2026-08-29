Guía fácil para entender los sabores

Por: Álvaro Molina Luis XIV, mencionado mucho aquí, nos hizo entender que comer puede ser un acto de placer. Lo supe desde chiquito cuando mi papá me insistía en apreciar y agradecer cada bocado. Cuando nos cogía la lluvia en las pesquerías y nos guarecíamos en alguna casa campesina, nada que lo hiciera más feliz que sentarse a desayunar migas de arepa o huevos revueltos con hogao, arroz y tajadas de maduro. Arepas de mote de bola inmensas con quesito fresco y mantequilla casera, chocolate o café servidos en tazas de porcelana con florecitas rosadas. Para el almuerzo a veces encargaba un sancocho de gallina por el que daba 10 pesos con ñapa; un caldo que jamás sería capaz de preparar un chef de diploma con papa y trozos inmensos de yuca. Me peleaba por el ramo de huevos en gestación. Nunca nos fuimos sin que le dijera a la señora: “esto es lo más rico que me he comido en mi vida”. Lea: Platos para el cuerpo y el alma Añoro esos momentos inolvidables que revivo de la mano de los que mantienen nuestro patrimonio antioqueño. Para esas mujeres del campo cocinar es un acto tan natural como respirar. No saben que la culinaria explica por qué al batir un poquito más el chocolate, queda más rico; simplemente lo hacen como les enseñó su abuela. Tampoco que confitar es una técnica profesional, aunque lo hacen sin darse cuenta cuando ponen el tocino en “la manteca” tibia antes de fritar los chicharrones, para que queden más crocantes. Cada proceso tiene su razón. Si calienta mucho una olla y tira una cebolla sin agregar nada, eso se llama caramelizar o tatemar. Si muy caliente agrega un tris de aceite o mantequilla, se llama saltear o sofreír. Si baja el fuego al mínimo y deja la cebolla, eso se llama rehogar, hogar o ahogar; de ahí el nombre de eso tan rico. Si mantiene el fuego bajo y pone mucho aceite se llama confitar, para que quede jugoso y más sabroso. Si con mucho aceite pone el calor en alto, es fritar, eso que nos hace tan felices. Las técnicas que definen la culinaria se aprenden mirando, en clase o leyendo. El diploma aporta menos que la experiencia porque la sazón no se aprende, se adquiere. La ciencia de la cocina no son las recetas, que apenas son una guía de ingredientes, porque lo importante son las técnicas, que son instrucciones precisas de temperatura, tiempo, equipos y el uso correcto de utensilios.

Desde hoy, aparecerán de vez en cuando una serie de notas alrededor de los procesos de cocina básicos para mejorar los sabores del diario. Algo como el kínder del cocinero. Todo empieza con lo elemental, primero A antes que B. Haga bien una arepa y se arriesga con una bernesa. La mejor decisión es aprender para comer mejor. Este como todos los oficios exige métodos: si el músico interpreta partituras y el carpintero toma medidas, el cocinero aplica técnicas para hacerlo bien.

Técnicas culinarias básicas

Más que una guía es más una invitación para que desempolve libros o acuda a las miles de ayudas tecnológicas que tenemos hoy, donde ya no hay nada oculto. Confitar: pareciera con dulce, pero no. El término viene del francés “confire”, que significa “conservar”. Consiste en cocinar un alimento en grasa a fuego muy lento. Los antiguos conservaban los alimentos en la grasa que soltaban las carnes durante la cocción ya que el aceite es impermeable y no deja pasar las bacterias. Le puede interesar: Comiendo por Colombia: de las mamitas a los héroes de la calle En nuestra cocina confitar es perfecto para las carnes de cerdo. La temperatura ideal es entre 85 y 98°C. La carne se cocina lentamente para que las grasas se fundan y los jugos se mantengan al interior. Una buena prueba para entender la virtud del confitado es preparar un cañón de cerdo, que tiene fama de reseco. Úntelo con sal fina, la de toda la vida, y lo pone en una olla con aceite que lo cubra hasta la mitad. Pone el fuego bajo para cocinar despacio. Tapa la olla y lo deja por unos 90 minutos; chequea como se va ablandando sin perder los jugos. Si el aceite salpica o “chingletea” es porque se le pasó la temperatura; debe burbujear sin hacer mucho ruido. Puede probar con su dedo y si se quema, baje el calor. Sáquelo del aceite y lo reposa. En una sartén en alto con un tris de mantequilla y aceite, séllelo hasta dorar. Espere un ratico antes de cortar. Le van muy bien salsas dulces de frutas como esta que se hace con mermelada; escoja una que le guste. Pone en una olla una taza de mermelada y media de agua, bastante mantequilla, un poquito de balsámico y alguna hierba como orégano, romero o tomillo, ajo triturado y sal. Cocina por unos minutos para integrar, prueba y ajusta. Puede ser tan espesa o ligera como quiera.