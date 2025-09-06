Más allá del perreo: tres bares que reinventan la noche en Medellín

Le propongo un ejercicio. Tome su celular y, si tiene TikTok o Instagram, le invito a buscar la siguiente pregunta: ¿Cómo es la rumba en Medellín? Como yo también lo hice, sé que, a modo de respuesta, aparecerán guías o rankings que le muestran cuáles son las mejores opciones de la vida nocturna de la ciudad. Y aunque las conclusiones que uno puede sacar son varias, la principal –sospecho que ya usted la intuía en el momento en que estaba tecleando en el buscador– es clara.
Entérese: 36 ‘parceros’ que estaban cerca de los combos o de la prostitución en Medellín ahora serán barténderes
El reguetón, como en otros espacios, ha dominado la rumba y se ha convertido en una insignia de la industria del entretenimiento local. Su fuerza ha sido tanta que es usual escuchar a un extranjero decir que, entre los varios motivos para visitar Medellín, está el ir a una discoteca del Poblado para ver con sus propios ojos cómo se baila el género urbano en la ciudad que, desde hace unos años, ha saltado a la fama por este ritmo. Por ejemplo, hace unos días caminaba por Manila con Pamela, una mujer chilena pero radicada en Europa por más de tres décadas, mientras le explicaba cómo estaba dividido el Poblado. Cuando comencé a contarle sobre Provenza y el Parque Lleras, inmediatamente me dijo: “Eso ya lo sé. Todo lo he aprendido en las canciones de Karol G”.
El punto es que, a pesar de que el “perreo” domine los parches nocturnos de locales y extranjeros, hay otras opciones que van más allá de lo tradicional. Prometen nuevas experiencias, con otros géneros musicales, diseños curados de manera detallada y cócteles que rinden homenaje a los clásicos, a sabores de otros países y, por supuesto, a ingredientes insignia de la gastronomía colombiana.