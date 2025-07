El actor de Pasión de Gavilanes y Padres e Hijos que cambió la fama por conducir en EE. UU.

“Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”, aseguró el actor.

La distancia con su familia ha sido uno de los mayores retos emocionales en su nueva vida. “Trabajas, duermes, trabajas, duermes... y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, reconoció Martínez. Aunque algunos seguidores le expresan lástima cuando lo reconocen en la calle, el actor sostiene que no le duele el ego. “Estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, afirmó.

A pesar de la dureza de su cotidianidad, no contempla regresar a Colombia, ya que ha encontrado en su nueva realidad un motivo para seguir adelante. “Aquí encontré lo que vine a buscar. Sí, tengo dificultades, pero sé que voy a salir adelante. Por primera vez tengo ahorros, y eso ya es una gran victoria”, expresó.

Además, aunque su día transcurre entre traslados y entregas, no ha abandonado su pasión por la actuación: en su tiempo libre participa en obras de teatro en Atlanta y colabora con una iglesia cristiana, manteniendo viva su vocación artística mientras construye una nueva vida. “Lo más importante es que mis hijos estén bien. Eso me da fuerzas para seguir trabajando y para no rendirme”, concluyó.