¿Tiene problemas para usar X (Twitter)? Usuarios reportan caída masiva de la red social

La red social X (antes Twitter) presenta una caída a nivel mundial desde la mañana de este viernes, con fallas en la aplicación y el sitio web que impiden cargar el inicio, publicar trinos y acceder a los perfiles de los usuarios.

  • Aún no se conoce cuando se reestablecerá el servicio. FOTO: AFP
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Luego de que en la mañana de este viernes se reportara la caída de X (antes Twitter), el servicio fue restablecido tras varias horas en las que los usuarios compartieron las fallas.

A nivel mundial se presentaron problemas tanto en la aplicación como en el sitio web al momento de cargar la sección de “Inicio”, publicar trinos o incluso acceder a los perfiles.

De acuerdo con Down Detector, la plataforma que rastrea en tiempo real los inconvenientes o interrupciones de redes sociales y sitios web, el pico de reportes se registró a las 10:13 de la mañana. X, la red social de Elon Musk, no se pronunció al respecto; sin embargo, en el sitio web mencionado anteriormente se evidenció que los reportes de mal funcionamiento ya eran mínimos hacia las 2:00 de la tarde.

¿Qué pasa si mi cuenta de X sigue sin funcionar?

Si continúa presentando errores en algunas de las funciones de X, ya sea en navegadores o en la aplicación, se le recomienda borrar el caché y forzar la detención de la aplicación, reiniciar el dispositivo y asegurarse de que esté instalada la última versión de la red social. También se sugiere comprobar que la conexión a internet sea buena.

El centro de ayuda de X brinda estas otras recomendaciones en caso de tener problemas a la hora de usar la red plataforma:

- Si el usuario está conectado a una VPN, tiene que intentar desactivarla. Si al desactivar la VPN se soluciona el problema de conectividad, debe ponerse en contacto con su proveedor de VPN para conseguir ayuda.

- Usar los navegadores privados o las ventanas de incógnito pueden servir de ayuda para comprobar si X funciona correctamente.

- El usuario debe verificar si tiene instalada la última versión del navegador o de la red social. Esta solución puede resolver muchos problemas.

- Cerrar la sesión de la cuenta puede resolver el problema que se está experimentando.

- A veces, las conexiones de terceros a la cuenta de X pueden provocar problemas. En este caso, hay que revisar la configuración de ‘Aplicaciones’ para comprobar la conexiones de terceros y revocar el permiso de las aplicaciones que no se necesiten.

