¿Tiene problemas para usar X (Twitter)? Usuarios reportan caída masiva de la red social

Luego de que en la mañana de este viernes se reportara la caída de X (antes Twitter), el servicio fue restablecido tras varias horas en las que los usuarios compartieron las fallas.
A nivel mundial se presentaron problemas tanto en la aplicación como en el sitio web al momento de cargar la sección de “Inicio”, publicar trinos o incluso acceder a los perfiles.
De acuerdo con Down Detector, la plataforma que rastrea en tiempo real los inconvenientes o interrupciones de redes sociales y sitios web, el pico de reportes se registró a las 10:13 de la mañana. X, la red social de Elon Musk, no se pronunció al respecto; sin embargo, en el sitio web mencionado anteriormente se evidenció que los reportes de mal funcionamiento ya eran mínimos hacia las 2:00 de la tarde.