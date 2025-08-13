No es su internet: WhatsApp se cayó y usuarios reportaron fallas masivas en la plataforma web

Así era como se mostraba la versión web. FOTO: Captura de WhatsApp

“Reinicié el computador como 200 veces y cerré como 100 más para que me sirviera WhatsApp web y resuelta que es que está caído”, reportó una usuaria en la red social X.

Otros internautas afirmaron que, “Más de 20 min intentando entrar a WhatsApp web, alguien más con el mismo problema o soy yo”, y hasta aprovecharon para hacer memes o tomarlo de una manera graciosa. “Bueno, jefe, ya que se cayó WhatsApp web, el trabajo de hoy, mañana y viernes será entregado el lunes. Hasta luego”, concluyó otra persona afectada.

Actualización: el servicio mejoró en la tarde de este miércoles

La normalidad en la red fue regresando para los usuarios de WhatsApp Web. Aproximadamente desde las 4:30 p.m., el servicio de la plataforma de mensajería fue restableciéndose, poniendo fin a una serie de fallas que afectaron a millones de personas. Los reportes de usuarios en redes sociales y la notable baja en las notificaciones del portal Downdetector confirmaron el regreso de la plataforma.

Imagen que evidenció los problemas con la aplicación durante este miércoles 13 de agosto. FOTO: Captura Downdetector.com