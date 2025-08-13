x

No es su internet: WhatsApp se cayó y usuarios reportaron fallas masivas en la plataforma web

A través de otras redes sociales, miles de usuarios reportaron fallas en la aplicación de mensajería instantánea con problemas puntuales en su versión web.

  Los usuarios reportaron una caída principalmente en la versión web de la aplicación. FOTO: Pixabay
    Los usuarios reportaron una caída principalmente en la versión web de la aplicación. FOTO: Pixabay
  Así era como se mostraba la versión web. FOTO: Captura de WhatsApp
    Así era como se mostraba la versión web. FOTO: Captura de WhatsApp
  Imagen que evidenció los problemas con la aplicación durante este miércoles 13 de agosto. FOTO: Captura Downdetector.com
    Imagen que evidenció los problemas con la aplicación durante este miércoles 13 de agosto. FOTO: Captura Downdetector.com
El Colombiano
El Colombiano
13 de agosto de 2025
bookmark

La plataforma web de WhatsApp colapsó en la tarde de este miércoles, dejando a millones de usuarios sin servicio. Las fallas, que comenzaron alrededor de las 2:12 p.m., se reportaron masivamente en redes sociales desde países como Colombia, Brasil, Chile, México y otras partes del mundo.

Hasta ahora, Meta, la empresa matriz de la aplicación, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente. Por lo tanto, se desconoce la causa de la caída y no hay una hora estimada para el restablecimiento del servicio.

Le puede interesar: Teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar en agosto 2025: ¿qué hacer si el suyo está en la lista?

Los usuarios han reportado principalmente que la plataforma web no abre y que los chats de la aplicación móvil se cargan con lentitud.

Así era como se mostraba la versión web. FOTO: Captura de WhatsApp
Así era como se mostraba la versión web. FOTO: Captura de WhatsApp

“Reinicié el computador como 200 veces y cerré como 100 más para que me sirviera WhatsApp web y resuelta que es que está caído”, reportó una usuaria en la red social X.

Otros internautas afirmaron que, “Más de 20 min intentando entrar a WhatsApp web, alguien más con el mismo problema o soy yo”, y hasta aprovecharon para hacer memes o tomarlo de una manera graciosa.

“Bueno, jefe, ya que se cayó WhatsApp web, el trabajo de hoy, mañana y viernes será entregado el lunes. Hasta luego”, concluyó otra persona afectada.

Actualización: el servicio mejoró en la tarde de este miércoles

La normalidad en la red fue regresando para los usuarios de WhatsApp Web. Aproximadamente desde las 4:30 p.m., el servicio de la plataforma de mensajería fue restableciéndose, poniendo fin a una serie de fallas que afectaron a millones de personas.

Los reportes de usuarios en redes sociales y la notable baja en las notificaciones del portal Downdetector confirmaron el regreso de la plataforma.

Imagen que evidenció los problemas con la aplicación durante este miércoles 13 de agosto. FOTO: Captura Downdetector.com
Imagen que evidenció los problemas con la aplicación durante este miércoles 13 de agosto. FOTO: Captura Downdetector.com

Este alivio es particularmente importante para aquellos que utilizan WhatsApp como una herramienta fundamental para su trabajo o comunicación diaria a través de su computador.

Para los expertos tecnológicos, esta versión de WhatsApp es relevante porque brinda la comodidad de chatear, enviar archivos y gestionar conversaciones desde una pantalla más grande, sin tener que estar pegado al celular.

También le puede interesar: ¿Adiós al spam telefónico en Colombia? Anuncian sistema para identificar llamadas reales en todo el país; así funciona

