WhatsApp lanza opción para dejar mensajes de voz tras llamadas no respondidas, ¿cómo funciona?

WhatsApp dio un paso más para integrar funciones de la telefonía tradicional al entorno digital. La aplicación, que en Colombia es la herramienta de comunicación más usada, está probando una novedad que funciona como un contestador automático: ahora será posible dejar un mensaje de voz cuando la persona llamada no atienda. La función ya está en fase de pruebas en dispositivos Android y promete agilizar la interacción entre usuarios.
