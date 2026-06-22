El Mundial también se juega gratis por Netflix y no necesitará consola ni controles

El anuncio lo hizo la Fifa en su página oficial: “Los fanáticos del fútbol ahora pueden vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de una forma totalmente nueva con FIFA World Cup: Launch Edition, disponible exclusivamente en Netflix Games”. Y aunque en Colombia no está aún disponible el juego, desde Netflix confirmaron que ya está disponible en 20 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. “Con el tiempo añadiremos más países”, precisaron.

De qué trata este juego

Este juego se lanza en simultáneo a la cita mundialista y permitirá que los aficionados salten al campo, escojan su selección favorita y creen su propia historia en el Mundial. “Pueden jugar en solitario o compitiendo con amigos y familiares, esta experiencia futbolística de ritmo frenético transmite el mismo drama, la pasión y la emoción del evento deportivo más importante del mundo”, detallaron. El juego tiene a las 48 selecciones participantes, 1.248 jugadores y 16 estadios de las ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos. La idea es ir guiando al equipo a lo largo de la competencia y hacerlo como en el Mundial, desde el partido inicial hasta llegar a la final, que es el objetivo de todos. “Los aficionados también podrán sumergirse en las apasionantes tandas de penales, y alternar entre atacar y defender en momentos decisivos del deporte más atrapante”, precisaron. Puede leer: Carcosa o la persistencia del miedo: 140 años de una idea literaria que revive en la era digital Este juego es para todas las edades y afirman también desde Netflix que es fácil de aprender y divertido de jugar. “Este ágil juego de simulación transmite toda la emoción del fútbol desde el primer minuto. Solo necesitas tu teléfono móvil y Netflix, ya que está incluido con tu membresía. Siente el orgullo de representar a tu país, juega en estadios icónicos y haz jugadas legendarias con los mejores futbolistas del mundo sin salir de Netflix”, confirmaron.