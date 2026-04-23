En video | Astronautas y gravedad: el difícil proceso de readaptación en la Tierra

Aunque a simple vista el regreso de los astronautas puede parecer una escena de alivio, en medio de sonrisas, abrazos y orgullo por quienes vuelven a tocar tierra firme; es apenas el inicio de una larga recuperación que ocurre dentro del cuerpo humano, y con especial énfasis en el cerebro.
Tras la misión Artemis II, que duró cerca de diez días, los cuatro astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, regresaron en buen estado de salud. Sin embargo, la transmisión en vivo proyectada por la NASA, dejó ver una larga espera después del amerizaje antes de que los viajeros pudieran salir de la cápsula, esto por su propia seguridad, pues una de las características que garantizaba el éxito de la misión era que su organismo se reajustase a una fuerza que, paradójicamente, nunca había desaparecido, la gravedad.
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