“Blessd gestó la idea criminal”, dijo fiscal en audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

“Esta acción fue determinada por el señor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, quien gestó la idea criminal”, fueron las palabras de la fiscal que ayer jueves hizo la lectura de cargos por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado con atenuante contra el famoso cantante de reguetón y tres personas de su círculo laboral.
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La diligencia de imputación y definición sobre una posible medida de aseguramiento iba a ser el martes, pero la aplazaron debido a quebrantos de salud del juez de control de garantías que estaba asignado y finalmente ayer comenzó de manera virtual en el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín.
Los otros presuntos implicados son el mánager de Blessd, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Un quinto personaje que habría participado en el presunto ilícito fue Daniel Alejandro Velásquez Franco (conocido como Dr. Velásquez), pero ya está muerto.
Este proceso tiene que ver con el señalamiento de Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, imitador de Blessd.
Ambos habrían sido citados al estudio de grabación de Blessd el primero de junio de 2022 y, según denunció el primero de ellos, fueron retenidos y amenazados debido a las presentaciones artísticas remuneradas. De acuerdo con el relato de Sánchez Quintero, pretendían obligarlo a firmar un documento en el que se comprometiera a que su representado no seguiría imitando a Blessd, para lo cual lo amenazaron utilizando incluso un arma de fuego.
Cabe recordar que este no es el único lío judicial que enfrenta Blessd. Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, también lo acusa de un hecho similar, en el que habría sido agredido y amenazado por este y otras personas mientras lo señalaban de robar pertenencias de la casa del exitoso intérprete de música urbana.
Ahora a Blessd lo defienden los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango. Durante la audiencia, que duró poco más de cinco horas en la mañana de ayer, el artista se mostró pocas veces en cámara y se notaba su intención de exponerse públicamente lo menos posible, pero en una de esas apariciones se vio cómo, en plena audiencia judicial y en un contexto lleno de solemnidad por la gravedad de los asuntos a tratar, estaba vestido de pantalón corto estampado y desparramado en una silla, junto al defensor Arango.