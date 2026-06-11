Mauricio Gaona defiende a De la Espriella por su doble nacionalidad: “No existe inhabilidad para ser presidente”

En medio de la controversia surgida por la doble nacionalidad del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el constitucionalista y profesor J. Mauricio Gaona aseguró que la legislación colombiana no contempla ninguna inhabilidad que le impida aspirar o ejercer la Presidencia de la República por haber adquirido la ciudadanía estadounidense mediante naturalización.
Gaona, doctor en Derecho (Ph.D.) por la Universidad McGill y con estudios en Harvard, la Sorbona y UCLA, publicó un concepto jurídico de siete páginas en el que analiza las implicaciones constitucionales de la doble nacionalidad y responde a los cuestionamientos planteados recientemente por un grupo de exmagistrados y académicos.
“No existe inhabilidad que impida a un colombiano por nacimiento ejercer la Presidencia por tener otra nacionalidad. La ley y la Suprema Corte de Estados Unidos reconocen tal eventualidad. La Presidencia se decide con el voto, no con interpretaciones putativas. La Constitución está escrita”, afirmó el jurista.